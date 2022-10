Las chicas primero: el libro de Awada vale el doble que el de Macri

Hace unos días presentó su libro “Raíces”. La misma autora lo reseña así: "Raíces es un camino posible, el que yo he seguido, para alcanzar el bienestar general. Como a todos, a menudo mi cuerpo me ha reclamado modificar algunos hábitos y no subestimar sus señales. Sin imponer un estilo mandatorio o excluyente de otras opciones, aquí comparto lo que a mí me sirve cada día con la esperanza de que también pueda ayudar o inspirar a otros".

1665587358114.webp

"Desde la infancia, incorporé los beneficios de estar en contacto con la naturaleza y la idea de que vivir en armonía con ella es una fuente insuperable de calidad de vida. Comer lo que nuestras propias manos siembran y cosechan es una satisfacción única. En este libro encontrarán los métodos y las técnicas que aprendí de otros para que esta transmisión virtuosa de conocimientos permita que cada vez sean más los que descubran el amor a la tierra y la generosidad de la naturaleza", escribió.

"En estas páginas, también están presentes aquellos platos que nutren mi alma: recetas simples y ricas transmitidas entre generaciones. Es la cocina natural que hace bien, la que nos vuelve más sanos, por dentro y por fuera", precisó.

El libro de la dueña de Cheeky cuesta la friolera de 10.000 pesos, más del doble que el de su esposo Mauricio Macri, “Para qué”, del que en estos días se conoció algún capítulo adelantado. El segundo libro del expresidente está a la venta en 4500 pesos.