Maslatón, sorprendente: se reunió con Massa y afirmó que "Argentina va para arriba"

"Estoy espantado con lo que dijo Milei en tu programa. Dicen que yo tengo un arreglo, que voy a recibir un cargo de Larreta, yo no arreglo ni con Larreta ni con nadie de Juntos por el Cambio. Yo no busco cargos públicos, soy militante de la Libertad Avanza y espacio que integro con Javier Milei, lo que pasa que tenemos opiniones encontradas y él no sabe dirimir las diferencias ni acepta las internas", comenzó diciendo Carlos Maslatón en diálogo con Jorge Rial.

Sobre sus diferencia con Javier Milei, señaló: "Yo le digo que tiene que abrir el movimiento a las líneas internas para permitir competir en las PASO, que es el mecanismo que la ley argentina establece para dirimir controversia, programas y candidatura.".

En este contexto, Rial le consultó sobre un tuit donde hablaba de reuniones en el edificio Le Parc, a lo que Maslatón comentó: "Tengo la información de que él está hablando con todo Juntos por el Cambio, es casi público que se reúne con Macri. El movimiento liberal de la Libertad Avanza no va a hacer acuerdos con JxC, somos una opción política diferente de esa y del kirchnerismo. Hablar políticamente todo lo que quieras pero él está negociando".

"Yo no cambio de partido, no rompo el movimiento y, mucho menos, voy a arreglar con Larreta que es mi enemigo ideológico máximo, no tengo nada que ver", insistió el economista.

Sobre esta información de reuniones, Maslatón indicó: "Al principio no lo quise creer pero ya me lo dijeron de varios lados. Las reuniones de Milei con Macri y Larreta tienen lugar en el edificio Le Parc, intermediadas por empresarios. Si lo quiere hacer que lo haga pero no acompaño esos acuerdos y no puede acusarme a mí de algo que está haciendo él".

CARLOS MASLATÓN: "El año que viene voy a competir contra Milei"

Reunión Massa-Maslatón

El liberal, que conoce a Sergio massa de la vieja militancia ucedeista, se reunió este domingo con el nuevo ministro de Economía, y el mismo se encargó de revelar detalles del encuentro en redes sociales.

"Ayer con Sergio Massa en su oficina. Fui a saludar al superministro de Economía felicitándolo por el enfoque fiscal", comienza el mensaje escrito por el integrante de La Libertad Avanza en sus redes sociales.

https://twitter.com/CarlosMaslaton/status/1556707983379292162 Ayer con Sergio Massa en su oficina. Fui a saludar al Superministro de Economía felicitándolo por el enfoque fiscal. Le señalé que además es importante disolver de una vez el nefasto cuasifiscal del BCRA y dejar flotar al peso contra el USD que con eso Argentina vuela al alza. pic.twitter.com/AHL2Xn9BMB — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) August 8, 2022

Acto seguido, escribió: "Le señalé que además es importante disolver de una vez el nefasto cuasifiscal del BCRA y dejar flotar el peso contra el USD, que con eso Argentina vuela al alza".

En un segundó tuit, Maslatón añadió que "también le manifesté que tiene altísima probabilidad de éxito, porque Argentina está en el piso a lo 1990 y 2002 y que con su habilidad política se podrá dar vuelta el desastre de la economía macrista heredado pero dejado intacto por Fernández y Guzmán".