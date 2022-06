Más salarios, menos obras: empresarios, preocupados

El conflicto salarial con estatales en la provincia trae ya fuertes coletazos en el sector privado, más precisamente en los empresarios de la construcción que se declararon "preocupados" por las declaraciones de la ministra de Hacienda, Marisa López, quien no descartó que se ralenticen o pospongan obras públicas para poder pagar el acuerdo de sueldos que se acaba de firmar con gremios docentes y no docentes.

Posición oficial Acuerdo salarial: no descartan que implique postergar obras

El empresario advirtió que "no hay que perder de vista que son trabajos y eso impacta en el sector privado que se dedica a la obra pública. En ese sentido hay preocupación y hasta no tener mas lineamientos no podemos aportar mucho más".

A la vez, Rins analizó que era esperable un recorte de obras ante un aumento importante de salarios de la administración pública. "Creo que por el momento lo que se puede plantear es moderación. El reclamo de maestros es legítimo pero es el mismo de todos los trabajadores que ven afectados sus salarios por la inflación".

El empresario también dijo que buscarán respuestas en el Gobierno sobre la situación. No inmediatas pero están interesados en conversar con la parte oficial qué impacto hay en las obras, cuáles obras están o estarán afectadas. "Recién entonces veremos cómo accionar", explicó.

julian.jpg Julián Rins, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción.

Las expresiones de la titular de Hacienda son recientes y no determinó el alcance de un posible recorte. Hizo referencia a un desempeño responsable del Estado, en cuanto a mantener las finanzas equilibradas y a la vez anticipó que habrá que hacer recálculos presupuestarios, siendo pasibles de posponerse algunas obras. El ministro de Obras provincial, Julio Ortíz Andino, consultado por Tiempo de San Juan sobre qué proyectos podrían consideran posponer, no respondió.

Rins destacó que la obra pública está atravesando por un buen momento en San Juan. "Las empresas más grandes del país estuvieron hace poco en la provincia y se vieron sorprendidas de lo que es San Juan y dentro de eso la obra publica. Entiendo que es un nivel más alto que los últimos años, lo que es articulación publico privada, la ley de financiar viviendas que trata la Legislatura, la minería con Josemaría que es prácticamente una realidad", remarcó.

Respecto de la inflación, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción local expresó que "es un problema que tiene la economíay la vida de los argentinos. El sistema de ajustes que está fijado en la ley (redeterminación de precios) con la inflación que hay queda retrasado, porque el decreto no estaba pensado para un IPC alto como hay, por eso hay fuerte impacto y lo hemos planteado, que los pagos se puedan hacer antes, eso mitiga los efectos".