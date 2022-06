Acuerdo salarial: no descartan que implique postergar obras

"Estamos mirando atentamente la definición de algunos objetivos, estamos en equilibrio muy fino entre gastos y recursos, las decisiones las tomará gobernador. Algunas obras no prioritarias quizá se postergarán o se dejarán para el año que viene. Posiblemente se puedan ralentizar algunas obras, el gobernador sabe que alguna decisión deberá tomar" , dijo este lunes la ministra de Hacienda provincial, Marisa López, respecto del nuevo escenario financiero de San Juan tras el acuerdo salarial establecido con los gremios docentes en la madrugada del sábado.

"Nosotros seguimos con la premisa del equilibrio fiscal. Qué más quisiéramos que dar los aumentos que nos piden pero debemos ser responsables. No hay manera de asumir después esas obligaciones. Hay que tener en cuenta el recurso y ese es nuestro límite", afirmó López este lunes en diálogo con Radio Sarmiento.

Consultada sobre por qué no pueden dar los $100 mil a los maestros que menos ganan, como es el pedido de los Autoconvocados, la ministra dijo que "El PBI de San Juan es 4 veces más bajo que el de CABA. Si en Nación se fijó 50 mil y acá se decidió que sea 70 mil creemos que es hasta donde podemos, y es un impacto de bolsillo de 40% más para quien tiene un solo turno".

López evaluó que el acuerdo al que llegaron con UDAP, UDA y AMET "llevó muchas horas y la decisión cada punto se ratifica por decreto por parte del gobernador. Es el máximo esfuerzo". Y agregó que "hay un mínimo nacional que se venía cumpliendo que ningún maestro puede cobrar de bolsillo menos de 50 mil pesos. Se decidió que sea 30% y se fijo de 70 mil para julio. El jueves se reunió la paritaria nacional docente y pasaron a cuarto intermedio y se va a modificar ese mínimo. Cada vez que pase se va a modificar lo pautado en la provincia", aclaró.

DSC_0026.JPG

Pese al acuerdo salarial firmado con los gremios estatales docentes y no docentes, este lunes se prevé otro día de reclamos con marchas y la entrega de un nuevo petitorio. "Cuando se analiza el mínimo era la única medida que abarcaba a los que recién se inician y en toda la grilla salarial hasta el salario más bajo, el diferencial se estableció a través del mínimo docente. Se atendieron reclamos históricos, de maestros de jornadas completas, de celadores, esperamos que hagan las cuentas", defendió la ministra. Incluso remarcó un dato sobre los sueldos más altos del magisterio: "Cualquier docente que tenga menos de 70 mil, va a recibir de bolsillo 70 mil. Hay salarios de 300 mil pesos de neto en los cargos superiores, de supervisores, y directivos de jornada completa ganarán 170 mil. Había que resolver inequidades de larga data y se han solucionado".

marisa lópez La ministra de Hacienda, Marisa López.

La ministra ratificó el descuento del día. Ratificó que en la paritaria se definió que a partir de hoy es "día trabajado y día pagado". Y los días no trabajados del 2 y 3 de junio siguen en análisis. Para el gobierno no es un paro lo de este lunes: "Lo consideramos abandono de trabajo", indicó.

También López analizó la responsabilidad de los gremios en que la situación explotara en las calles. "Una semana antes del 25 de mayo, nos habían pedido el adelantamiento de la revisión, habíamos quedado en juntarnos después del 15 que se conociera la inflación acumulada a mayo nos sentábamos con los gremios. Esta espontaneidad para que surjan algunas cosas cuando ya estaba definido que nos reuníamos en junio, realmente a lo mejor es un problema de no haberlo comunicado, porque faltaban pocos días para reunirnos. El comunicado del Gobierno de la provincia dicen que es mentira. Y las normas legales no las podemos mentir, porque está plasmado en un acuerdo. Pero ya no hay manera de explicar en qué consiste el acuerdo salarial, la única que queda es que miren los recibos de sueldo de junio", remarcó.

acuerdo estatales.jfif

Sobre los trabajadores de salud que también siguen reclamando, opinó que "habría que ver cuál es la razón, estamos entre las tres mejores provincias del país en acuerdo salarial para personal de salud".

Además, la ministra que "nos hubiera convenido más clausula gatillo. En junio vamos a estar abonando el 40% de incremento en salario y la inflación es de 23,1 con el último dato. Supongamos en mayo que llegue a 27, estamos a 40. Estamos ahora 17 puntos por encima y luego 14 puntos arriba. Si se mira los tramos para adelante es muy difícil que la inflación acumulada supere esos tramos".