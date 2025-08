Marcelo Arancibia y el límite de GEN para reasociarse con el orreguismo con vistas a octubre

Arancibia formó parte e incluso fue como uno de los candidatos a gobernador en Unidos por San Juan, el armado electoral que llevó al poder a Marcelo Orrego en 2023. Ahora no está tan seguro de seguir siendo socio del ahora oficialismo. Si bien contribuyó con su sublema al triunfo de este último, para el líder de GEN no hubo luego cargo en el Gobierno Provincial, lo que él siempre minimizó diciendo que el objetivo de jugar juntos era unir a la entonces oposición y desplazar al Justicialismo en las urnas, lo que fue logrado.

"Nuestra postura es la que venimos sosteniendo. Vamos a esperar a ver qué es lo que hace Producción y Trabajo, en el sentido de que si va a concretar o no una alianza electoral con La Libertad Avanza. Nosotros ya hemos entendido que ellos están tratando de hacer una lista de unidad con La Libertad Avanza, si eso ocurre o deciden ir por separado cde La Libertad Avanza. Con una alianza táctica con Milei, nosotros ahí no vamos a estar como espacio político. Ni con Cristina ni con Milei", dijo Arancibia a TIEMPO DE SAN JUAN.

"Si la decisión de Producción y Trabajo es abrir una oferta electoral en ese sentido, sin Cristina y sin Milei, seguramente ahí estaremos. Pero si ellos deciden ir en lista de unidad con la Libertad Avanza o tener un acuerdo táctico y apoyar al presidente de la Nación en esta próxima legislatura, no, ahí no vamos a estar", dijo clarito el referente de Margarita Stolbizer en San Juan.

Además, analizó que "seguramente con otros espacios políticos que tenemos contacto analizaremos y veremos la presentación de una lista. Se verá los candidatos y que intente darle a ese electorado que no encuentra representación o que está muy decepcionado de Milei, darle una oferta electoral para que no se quede en la casa y no vote". Se viene hablando de la cercanía de Arancibia con el ex uñaquista Emilio Baistrocchi, que ahora lidera Hacemos San Juan, espacio que reporta a Juan Schiaretti, pero no hay nada confirmado.

¿Podría ser candidato Arancibia, al menos en el segundo escenario? "No lo puedo confirmar ahora mismo", respondió sin descartar nada. No obstante aclaró que si hace un frente que no esté con el orreguismo deberá acordar con posibles aliados qué lista se propondrá a los sanjuaninos.

En las elecciones de octubre San Juan elegirá tres diputados nacionales. En las próximas semanas será una vorágine: el armado de frentes vence el 7 de agosto, y solo 10 días después, el 17, se deben presentar los candidatos. Por otro lado, el 27 empezará la campaña hasta el 24 de octubre a las 8 de la mañana, en la antesala del decisivo domingo 26 cuando se irá a las urnas.