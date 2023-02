Marcelo Arancibia, candidato a gobernador lanzado, con dardos al PJ desde la Casa de Sarmiento

Streaming de Tiempo Marcelo Arancibia, picante en Off the record: "Es muy poca la calidad política en San Juan"

Marcelo Arancibia se lanzó como candidato a gobernador

Arancibia dijo, en diálogo con Tiempo de San Juan, que eligió la Casa Natal de Sarmiento para la presentación "porque entendemos que esa simbología va a impregnar la propuesta y la narrativa que vamos a llevar adelante en esta campaña electoral. Estamos plenamente convencidos de que en 20 años de gobierno del Frente Todos el legado de Sarmiento no solamente ha sido dejado de lado, sino que se ha gobernado en contra de ese legado, que es la materia educativa, que es la idea de un Estado con una ética pública".

Añadió que "el agotamiento y el final de ciclo del oficialismo no es solamente un producto del ejercicio consecutivo de 20 años de poder. Es el resultado del agotamiento de las bases que sustentan el modelo, un Estado que ha vivido de rentas, de los recursos nacionales que han llegado a partir del crecimiento exponencial del valor internacional de las materias primas o de los comodities, que ya no son suficientes para hacer crecer San Juan, ni para distribuir su renta". Añadió que "el agotamiento y el final de ciclo del oficialismo no es solamente un producto del ejercicio consecutivo de 20 años de poder. Es el resultado del agotamiento de las bases que sustentan el modelo, un Estado que ha vivido de rentas, de los recursos nacionales que han llegado a partir del crecimiento exponencial del valor internacional de las materias primas o de los comodities, que ya no son suficientes para hacer crecer San Juan, ni para distribuir su renta".

Siguiendo con sus dardos hacia la gestión del PJ, expresó que "a eso le agregamos que la administración de esos recursos que vienen de Nación se hace con un carácter antipopular, gastando como hijo pródigo en cuestiones que no resuelven los problemas de os sanjuaninos, en un contexto de 100% de inflación y de 50% de pobreza. No destinar esos millones y millones de pesos y de dólares a la creación de trabajo, de infraestructura y de educación de calidad, para ponerla en política más vinculada al circo , al populismo, me parece que es un signo acabado y determinante de que San Juan necesita de una opción política que defienda las instituciones y que comience a repensar el rol del estado para hacer crecer el sector privado, cosa que ya no está ocurriendo en la provincia de San Juan, esta es la base de nuestra propuesta para las elecciones a gobernador 2023".

Al ser consultado sobre qué piensa del rol opositor de Eduardo Cáceres y Marcelo Orrego, dos de los dirigentes que lanzaron sus candidaturas a Gobernador, Arancibia fue firme al asegurar que son "otro tipo de oposición, donde se van a relejar las propuestas".

"Estamos decididos a recuperar la división de poderes, a generar condiciones de garantizar las libertades individuales y colectivas, pero también niveles de igualdad de oportunidades que hoy se ha perdido. Lo que si sabemos con los amigos de otros espacios políticos es que si no lo hacemos unos, vamos a cometer el error del 2015 y otras elecciones, permitir que el verdadero adversario de la democracia, que es Gioja, Uñac, esas familias vuelvan a ganar las elecciones en la provincia".

Quién es Marcelo Arancibia

Marcelo Arancibia, militante del GEN, es abogado. Fue concejal de la Ciudad de San Juan en el periodo 2003/2007. Fue miembro del Jurado de Enjuiciamiento de San Juan, por representación electiva de los Abogados en el año 2015. También integró el Consejo de la Magistratura de San Juan, por representación electiva de los Abogados en el periodo 2016 hasta el 2018. Fue presidente del Foro de Abogados de San Juan desde el 2017 hasta el 2019. Además, participó como candidato a diputado nacional en las elecciones de 2021 obteniendo el tercer lugar en San Juan.