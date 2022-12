Marcelo Arancibia, picante en Off the record: "Es muy poca la calidad política en San Juan"

El principal referente de Generación para un Encuentro Nacional (GEN) en la provincia, Marcelo Arancibia , participó del programa Off the record -el streaming de Tiempo- y tiró varias definiciones picantes. La más fuerte: "Es muy poca la calidad política en San Juan".

La discusión en el programa empezó con el contrapunto sobre la escasa cantidad de mujeres en la política local. "Figuras como Delia Pappano no abundan, porque no eran solamente muy buenas legisladoras, eran políticas en términos completos, grandes oradoras, muy cultas, con sus votos propios", resaltó.

Luego explicó que, a su entender, "las leyes de paridad, que son de discriminación positiva, se sancionan para dar la posibilidad de que la mujer emerja y logre ocupar espacios de poder en los mismos términos y a la misma altura que los hombres. En San Juan no ha funcionado, en la Nación sí, está Cristina, Carrió, Stolbizer, Bullrich, Camaño".

Según comentó, esta problemática tiene su raíz en los partidos políticos que "son los que no permiten el surgimiento y la promoción de dirigentas y por eso no se ve reflejada en la Legislatura o en espacios de poder concretos como sucedía en los '90, cuando no había ley de paridad".

Acto seguido, ahondó: "Los partidos políticos en San Juan son instituciones muy antidemocráticas. Hay que conseguir un padrinazgo dentro de la estructura partidaria para acceder al poder. No se consigue por mérito, sino por cuña. Queda en manos de un grupo reducido de dirigentes tienen criterios entre cuatro paredes para decidir a quien premian y a quien no".

Por eso, para Arancibia, "el sistema de partidos políticos, que es la base fundamental de nuestra democracia constitucional ha fracasado, está fracasando, y no da oportunidades, no sólo a las mujeres, no da oportunidades a los jóvenes. No hay igualdad de posibilidades para competir".

Fue categórico al afirmar que "es muy poca la calidad política en San Juan. Uno lo puede ver en la Legislatura y en los Concejos Deliberantes, donde no se destaca el debate. La Legislatura se ha convertido en una escribanía del oficialismo porque logró una mayoría absoluta. No necesita dialogar o confrontar. La oposición tampoco se ha preocupado mucho en utilizar el discurso, el relato, la narrativa para destacar que hay un modelo distinto".

