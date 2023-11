Luis Novaresio le pegó a Riquelme, y lo comparó con Massa

El periodista rosarino comenzó, prácticamente, responsabilizando a Riquelme de los incidentes en los que los hinchas de Boca sufrieron robos y represión policial, en las playas de Río de Janeiro.

“Siento que nos resistimos a ver lo obvio. Massa y Riquelme se parecen. Massa recién enojado porque se le hace una denuncia porque usa fondos públicos y anuncios públicos para hacer campaña. Y Riquelme... tenés claro que no es lo mío el fútbol, pero se ve tan obvio. Probablemente cuando uno no está dentro de la actividad y no está atravesado por la pasión se da cuenta rápidamente lo que pasa con Juan Román Riquelme", comenzó el speech.

Luis Novaresio comparó al vicepresidente de Boca con el candidato de UxP por el "'plan platita' de llevar hinchas a Brasil" antes de las elecciones del club: "Massa se enoja por la denuncia de usar fondos públicos y Riquelme les regala el viaje". pic.twitter.com/WntFIzuQPK — Corta (@somoscorta) November 3, 2023

"Tiene elecciones, ¿entonces qué hace? Lleva miles y miles de hinchas que financia a los que tira ahí en la playa, reprimidos por la policía que se encuentra en esta circunstancia. Esto es buena parte también de la dirigencia que hace demagogia, dice muy bien Marina Calabró 'plan platita en Boca'. Vayan, yo les regalo el viaje y en diciembre me votan", completó, en alusión a los comicios que se desarrollarán el 2 de diciembre en la Bombonera.