Encuesta: ¿A quién beneficiaría que Boca gane la Copa Libertadores, a Massa o a Milei?

El fútbol, “pasión de multitudes”, el deporte popular por excelencia que se puede jugar en los sitios más exclusivos o en plena calle, con unas viejas medias enrolladas, no solo no es la excepción, sino que suele ser la regla.

Este balotaje es la segunda final que se juegan los argentinos en noviembre. El partido entre Sergio Massa y Javier Milei del 19 tiene la previa el 4, con Boca enfrentando en Brasil al poderoso Fluminense.

Los ingredientes del partido, en los futbolístico, son enormes. Boca busca su séptima copa para igualar a Independiente y sacarle el título en soledad de “Rey de Copas”. Fluminense, por su lado, busca su primer trofeo continental grande.

El partido se juega en el Maracaná, el mítico estadio de Río de janeiro, en el que Argentina se sacó la mufa de decenios y alzó la Copa América contra la mismísima canarinha.

Pero en lo político, la fecha del partido, lo mete de pleno en la coyuntura nacional.

La asimilación de Juan Román Riquelme al kirchnerismo, por su jugada en las elecciones del club en las que venció al macriangelicismo, su amistad confesa y profunda con Sergio Massa, y su antimacrismo (Topo Gigio inolvidable), han llevado a que, incluso varios hinchas de River de confesión peronista, deseen el maracanazo xeneixe. Es que la política en Argentina es algo único en el planeta, que todo lo cruza, y que mueve pasiones inexplicables.

Por otro lado, el macrismo (en cuya gestión Boca obtuvo el increíble récord de 4 Libertadores y dos copas Intercontinentales) espera una derrota del Boca de Riquelme para enrostrarle el fracaso deportivo, de cara a las elecciones del 2 de diciembre, con límite para presentar listas el 14 de noviembre, 10 después de la final. Macri, se rumorea, podría ser el candidato a vicepresidente de su ex ministro de modernización, Andrés Ibarra.

Un triunfo de Boca ante Fluminense haría de la elección solamente un trámite a favor de los candidatos del máximo ídolo de la historia del club.

Pero no solamente Macri, Massa y Riquelme son los protagonistas de esta historia. En las últimas horas se metió Javier Milei, el candidato a presidente que recientemente aceptó el patrocinio y a tutela de Mauricio Macri. Milei, alguna vez, declaró haber desterrado de su corazón al club por decisiones “populistas” de los dirigentes, como los regresos de Gago y el mismo Riquelme.

Según confesó Mauricio Macri, el libertario le habría pedido “que me recuperes la alegría de ser hincha de Boca, la perdí desde que Riquelme es vicepresidente'. De hecho, me dijo que en la época de Boca también me votó".

Así las cosas y con este, creemos, obligado racconto, podemos entender porque es necesaria la pregunta: “¿Una victoria de Boca en la Copa Libertadores, ¿podría influir en el balotaje?”.

De la encuesta, con solo unas horas en línea, participaron 2153 lectores.

El 25.2% consideró que la victoria xeneixe beneficiaría a Sergio Massa; un 25.6%, a Javier Milei, mientras que el 49.2% restante no le asignó ninguna influencia.

En el Instagram de Tiempo de San Juan nuestros seguidores también se manifestaron, con mayor consideración hacia la opción de la nula infuencia en el balotaje del partido del 4.