Luis Novaresio enloqueció contra un candidato que dijo, de otro periodista, que "le hierve la co...

En una de las emisiones se le fue la mano, y señaló que al periodista Mario Massaccesi “le hierve la cola”.

Aparentemente Massaccesi habría confirmado su homosexualidad a modo de “primicia" en un programa de televisión, y Rinaldi Señaló. “Pero que primicia, Mario, hace 20 años que sabemos que te hierve la cola”.

- Luis Novaresio:"A mi también me hierve la cola"

— Doctor House (@Bobmacoy) July 6, 2023

Quien recogió el guante fue Luis Novaresio, el periodista que hace muchos años reveló su homosexualidad y que pudo contraer nupcias con otro hombre gracias a la ley de matrimonio igualitario que se votó en nuestro país el 15 de julio de 2010.

Novaresio, tras declarar muy serio que “a mí también me hierve la cola”, habló de “signo de los tiempos” de intolerancia, y aseguró que jamás votaría a un candidato capaz de meterse con la identidad sexual de las personas por más que lo disfracen de performance humorística.

"Fuera de otro tiempo, del formato que yo tenía cuando era pibe y creía que se podía hacer bromas con cualquier cosa. Trato humildemente de deconstruirme y cuando meto la pata, pido disculpas, que es lo que las personas dignas, creo, hacemos cuando nos equivocamos. Pedir disculpas, no involucrar el humor", remató.

Rinaldi ensayó una defensa que no convenció al periodista. Alegó que el video es de 2021, y que “desde luego no tengo, ni tuve nunca, una intención discriminadora ni nada que se le parezca. Soy una persona, como vos sabes, con discapacidad y he sufrido y todavía me pasa, la discriminación. Nada más lejos de mí de ejercerla”.

Rinaldi fue víctima hace pocos días de un aberrante hecho discriminatorio. Lucas Luna, precandidato a diputado del Parlasur por el espacio de Javier Milei señaló que "nadie, nadie votaría jamás, y lo digo con toda la buena leche del mundo, nadie quiere votar a un discapacitado”.

Los dichos del libertario le valieron condenas de todo el arco político, que se solidarizó con Rinaldi.