Guerra de a tres: Macri, Novaresio y Maslatón peleados por la homosexualidad

Mauricio Macri realizó declaraciones polémicas a su regreso de Qatar . Según el ex presidente, en el país cuyas autoridades habían advertido que si veían a dos personas del mismo sexo manifestando cariño irían presos, “hay mucha homosexualidad, pero no ostentan” . La palara “ostentación” enloqueció a Luis Novaresio, en pareja con un hombre desde hace muchísimos años.

El ex presidente apuntó: "Hay altísima homosexualidad en Qatar, y ellos viven ahí, yo he estado con varios, y me han dicho que no tienen ningún problema. No se hace ostentación, no se hace un tema, pero ellos viven con absoluta tranquilidad, nadie tiene ningún problema, nadie tiene ningún conflicto”.

El periodista Luis Novaresio respondió, indignado: “Fue el 15 de noviembre de 2015. Mauricio Macri y Daniel Scioli terminaban el primer debate presidencial de la historia argentina y acordaron que ingresasen sus parejas al escenario de la Facultad de Derecho de la UBA. La esposa del peronista abrazó a su marido. Juliana Awada hizo lo propio, pero agregó un profundo y hermoso beso en la boca de Macri. Largo. Apasionado. Yo fui testigo privilegiado de eso porque estaba con Rodolfo Barili y Marcelo Bonelli moderando el debate”, recordó.

“Luego de escuchar las declaraciones del ex presidente del PRO sobre las (presuntas) libertades individuales que hay en Qatar pensé sin demasiado orden. ¿El beso de Awada y Macri fue ostentoso? De haber tenido Macri una pareja de su mismo sexo, ¿hubiese podido hacerlo en la Argentina? Lo primero no fue. Un beso no es ostentación. Es pura expresión pública de amor. Lo otro, sí hubiese podido ser. En el país de Macri el beso entre dos hombres no tiene el menor reproche legal”, agregó.

“En Qatar, en cambio, Macri no hubiera podido, al menos, lo segundo. Lo habrían detenido”, concluyó.

Macri también relativizó algunas costumbres insoportables que se mantienen en el emirato: “Hay muchas cosas escritas, históricas, que no las han cambiado, pero que no rigen más. Esa es la realidad, no rigen más. Que técnicamente no las modifican... hay una regla, por ahí me equivoco, que me dijeron que sigue vigente, que un padre tiene derecho a matar a su hija si la encuentra perdiendo su virginidad. Pero no rige más, son cosas que existen de la historia y ellos están evolucionando muchísimo".

Además, se manifestó en contra de quienes llegaron al país asiático y realizaron algún tipo de protesta contra las políticas anti derechos humanos: “Si vos me invitás a tu casa a comer y yo acepto ir a comer, no te voy a insultar. Si no me banco, no voy a comer, pero si voy me comporto como corresponde. Si no les gustaba, que no hubieran clasificado, los hubiese reemplazado otro equipo”.

Nuevamente Novaresio tuvo algo que acotar. “¿Se puede deducir que si fuiste a Qatar, es que avalás la persecución a los gays o a las mujeres sometidas a restricciones inadmisibles como también denuncia Amnesty? Si voy y trato de visibilizar una discriminación haciendo honor al privilegio que tengo de vivir en una posición que me permite solidarizarme, concurrir a Qatar, no decir nada, y hablar de 'absoluta libertad', ¿me hace cómplice de las vejaciones a derechos básicos reconocidas por unanimidad por la comunidad democrática? Es pregunta”, disparó.

Quien se metió en la polémica fue el libertario Carlos Maslatón, el hombre de La Libertad Avanza que mantiene un apoyo fuertemente crítico al líder del espacio, Javier Milei.

Maslatón fue una de las sensaciones en redes sociales, ya que tuiteó durante todo el mundial y rompió varios récords, entre ellos haber asistido a 4 partidos en un día, y a 42 encuentros en todo el torneo.

"Estimado Novaresio, entiendo el sentido de tu artículo. Pero Qatar y el modelo emirato es lo políticamente posible y lo más evolucionado dentro del mundo árabe y musulmán. En esta materia, o en cualquier otra, la alternativa es el fundamentalismo o el panarabismo, mucho peor”, analizó.

“No hay posibilidad alguna de democracia liberal en el Medio Oriente salvo Israel en estos momentos de la historia. Desde el mundo libre, solo te podés limitar a elegir modelos:1, Khaddafy, Assad, Nasser; 2, Irán, Afghanistan, Hezbollah, Hamas; 3, Emiratos, Qatar”, enumeró.

“Te invito a elegir entre los tres modelos. No hay otros posibles. Tal vez dentro de 300 años sea diferente. Pegarle a la opción más moderada del mundo árabe no te generará cambio liberal sino evolución hacia el fundamentalismo islámico”, apuntó.

“Por último, tal vez se pueda decir desde occidente que hay que liberar a esta gente oprimida y surja la idea de una expedición estilo 2001 Afghanistan, 2003 Irak o 1982 Líbano. Cuesta mucha plata y muchos muertos, pero si quieren insistir ya saben: ¡procedan!”, concluyó.