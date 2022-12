Macri aseguró que en Qatar "hay altísima homosexualidad", pero sin "ostentación"

El expresidente Mauricio Macri lanzó una polémica frase acerca de la comunidad LGBTIQ+ en Qatar al asegurar que "hay altísima homosexualidad" en el país árabe, pero que "no se hace ostentación ni se hace un tema" de ello . "En Qatar hay una evolución muy rápida, y hay altísima homosexualidad, ellos viven ahí, he estado con varios, y han dicho que no hay problemas, porque no se hace ostentación, no se hace un tema ", planteó en diálogo con TN.

En la misma línea, y acerca de las restricciones en materia de derechos humanos en la zona, explicó: "Tienen muchas cosas escritas históricas que no las han cambiando, pero en la práctica no rigen más . Hay una regla que dice que un padre tiene derecho a matar a su hija si la encuentra habiendo perdido su virginidad, pero no rige más, son cosas que existen de la historia, pero ellos están evolucionando muchísimo ".

"Esos países hace tres años, las mujeres no podían manejar ni salir de noche ni trabajar. Van evolucionando y hay que entender que son culturas y la verdad es que es realmente viajar a otro mundo. Seamos justos, las libertades que hay hoy acá, hace quince años no las tenían, fuimos evolucionando, ellos también y creen en la libertad", sumó.

Macri reveló que la prenda que hoy sortea pertenecía al embajador argentino en Qatar, Guillermo Nicolás, que se la regaló durante el encuentro con Arabia Saudita.

"Me había llevado unas remeras y la primera semana, que estuvieron mis hijos, me las sacaron todas, entonces yo pensaba en que tenía que tener algo. Me crucé al embajador en la cancha, y abusando de haber sido expresidente le dije que su bufanda era muy linda y que me la tenía que prestar y me la dio. Me la puse todos los partidos. Siempre estuve en la cancha, sufriendo, llorando, todas las emociones", afirmó.

A su parte, el exmandatario tildó de "bobos" a quienes lo acusaron de mufa, y culpó a los dirigentes oficialistas de ejercer bullying en su contra, aunque aseguró que, luego de haber recibido tantas críticas, no le afecta.

"Son bobos, muy bobos, y la verdad que después de todo lo que me han hecho y dicho no me afecta, pero que ellos hagan estas cosas de bullying...que agredan al que piensa distinto está muy mal", sostuvo.

"Es horrible como mensaje, que aquel que está en el poder haga eso. Es la cultura del poder más oscura que tenemos, provino de lo más alto, alineados", denunció.

Por último, el expresidente contó que vivió la final con Francia con total nerviosismo, y develó que con el presidente Emmanuel Macron se desearon "buena suerte" en la previa del encuentro.

"No hubo una final tan emotiva como esta. Cuando hubo al alargue, verlo a Macron, que es amigo, tuvimos una reunión privada donde nos deseamos suerte educadamente, verlo así y todo el mundo en el palco yendo a felicitarlo porque eran los ganadores, y yo decía 'no es justo'", indicó, y concluyó: "Si los habíamos paseado, había sido una exhibición de fútbol, y de repente estábamos ahí y yo me preguntaba por qué pasan estas cosas. Era una injusticia, Messi se lo merecía y todo Qatar, y todos los que no jugaban en contra querían que gane".