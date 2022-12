Mauricio Macri, tras el campeonato: "Lloramos como niños"

El ex presidente Mauricio Macri fue protagonista de varias polémicas en esta copa del mundo. Luego de que Argentina cayera insólitamente derrotada en el debut ante Arabia Saudita, y la publicación de la foto de Macri en las tribunas, el ex presidente se encargó de que su imagen ya no aparezca en medios, pese a que se comentaba que había asistido a cada encuentro.