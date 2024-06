Los vuelos de San Juan a Chile, cada vez más cerca

"Son rutas de las que, bueno, se están hablando y negociando. No podría dar una fecha porque sería irresponsable, pero sí se está gestionando. Creo que eso sería un antes y un después para esta provincia, que de hecho no recibimos turistas de afuera justamente porque no tenemos ningún vuelo del exterior que desemboque aquí en San Juan. Entonces imagínate lo que sería que tanto poder Santiago o que los chilenos pudiesen desembocar directamente a San Juan y no a Mendoza", dijo este lunes la secretaria de Turismo provincial, Belén Barboza, sobre los vuelos entre San Juan y Santiago de Chile que se cree oficialmente que podrán ser dentro de un corto tiempo una realidad.

"Son negociaciones que no son fáciles. Hay muchas cosas en el medio, idas y vueltas, pero sin duda yo considero que va a ser una noticia dentro de poco", afirmó sobre los plazos, y expresó que sería dentro de este año. Incluso agregó que "nuestra expectativa era que pudiese estar para julio, pero bueno...". No obstante dijo que no descartan que se pueda activar para estas próximas vacaciones de invierno, todo depende de cómo avancen las tratativas con la aerolínea.

Barboza dijo que en las charlas con Fly Bondi están directamente participando el ministro de Turismo, Guido Romero, y "también el gobernador en persona". Y destacó que "es nuestro punto, o sea, uno de los puntos más importantes, lo que estamos siguiendo de cerquita".

Aproximadamente a una semana del receso invernal, si se concreta este regreso de los vuelos internacionales al aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento es un prominente paso para atraer el turismo y permitir a los sanjuaninos ampliar horizontes. Además de las expectativas comerciales que abre.

Barboza opinó sobre los vuelos a Santiago de Chile que "sería muy bueno. La verdad que es lo que todos estamos esperando". Se espera que sean boletos a valores "competitivos". Esto, en referencia al viejo debate de que desde Mendoza los vuelos son más baratos que desde San Juan, por ejemplo a Buenos Aires.

Estos vuelos generarían todo un impacto. Actualmente hay servicio de minibus que llevan directamente hasta el Aeropuerto de Mendoza, por ejemplo. "Imagínense todo lo que nos estamos perdiendo con esa maniobra, hoy por hoy necesaria, ¿no? Pero bueno, nos vendría muy, muy bien", dijo la funcionaria.

A Córdoba y Buenos Aires, en julio y agosto

Barboza confirmó que se reactivarán vuelos perdidos desde julio en el aeropuerto sanjuanino. "El mes que viene ya tendremos cuatro vuelos diarios. Hoy por hoy tenemos tres vuelos. Así que son pequeños avances pero muy necesarios", anticipó. Se trata de cuatro vuelos diarios entre San Juan-Buenos Aires.

Por otro lado, Barboza dijo que en julio también vuelven los vuelos a Córdoba, que se habían sacado de la provincia este año. "He estado en contacto con el gerente de aeropuerto de acá de San Juan y consultándole por supuesto por todo el vuelo a Córdoba y me decía que a julio no llegamos pero que con seguridad en agosto ya lo tendríamos de vuelta".