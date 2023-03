Los sindicalistas mineros y los intentos del salto a la política partidaria en San Juan

Esa realidad se traduce en la cantidad de trabajadores mineros y el aumento de sus sueldos. De acuerdo a los datos de la Secretaría de Minería de la Nación, San Juan tiene 5.098 empleados del sector. Representa el 6,2% del empleo privado registrado en la provincia. Y el salario promedio durante 2022 alcanzó los 438.561 pesos. Es decir, muy por encima de los haberes que perciben en otras actividades.

Con el impacto de la actividad ya claro, el rol de los sindicatos toma importancia en la defensa de los derechos laborales de los trabajadores del sector. Hay dos gremios principales que se reparten la representatividad: la Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (Asijemin) y la Asociación Obrera Minera Argentina (Aoma). Sus respectivos líderes, Marcelo Mena e Iván Malla, son los que tantearon el tablero político partidario en la previa a los comicios del 14 de mayo.

mallaivanjpg.webp El secretario General de Aoma, Iván Malla.

El primero está en carrera, pero falta el OK definitivo del gobernador Sergio Uñac. El segundo intentó salir a la cancha este año, pero los compromisos con la cúpula del sindicato a nivel nacional -pues es secretario Adjunto, el segundo en importancia- y los entredichos con el matrimonio Abarca-López, lo llevaron a patear la pelota para más adelante. Desde el entorno del actual jefe de bloque del peronismo en la Legislatura dijeron que Abarca no se sentía conforme con la presencia del minero. En el departamento, estimaron, no necesitan más aspirantes por el caudal electoral del ex intendente. Por su parte, Malla -nacido en Albardón y donde Aoma tiene una sede, además de ser conocido por su presencia deportiva- dijo a este diario que "no es el momento", pero que tiene ganas de participar en las próximas elecciones generales del 2027.

En tanto, el titular de los jerárquicos mineros se puso a disposición del Gobernador hace un par de semanas. Le habló de la posibilidad de ser "el primer diputado minero de San Juan" y le pidió un lugar en el listado de proporcionales. Mena dijo a este medio que pujará por los derechos laborales en la Cámara de Diputados y que uno de los proyectos que tiene en mente es la creación de "un ente provincial minero, una empresa provincial" y también "avanzar en una agencia de control medioambiental". Mena quedó a la espera de confirmar su postulación que, por el cargo al que aspira, es decisión exclusiva del mandatario provincial. De momento, se atajó ante un eventual no de Uñac: "Si no se da, vamos a seguir trabajando".

El justicialismo sanjuanino tiene como tradición colocar en puestos legislativos a hombres y mujeres del palo sindical. Sin ir más lejos, en lo provincial, el titular de la CGT, Eduardo Cabello, es vicepresidente primero de la Cámara. En ausencia del vicegobernador Roberto Gattoni, toma el timón del debate en el recinto. También está el mandamás de las 62 Organizaciones, Juan José Chica, que ocupa una banca. Y en las listas nacional, el movimiento obrero es tenido en cuenta con candidaturas. La más reciente: el secretario General de los telefónicos, Marcelo Trujillo, figuró en la lista de suplentes en las elecciones del 2021.Por eso, la aparición de Mena en ese ámbito es esperable. La diferencia es la procedencia, pues es un sindicalista minero, un sector que hasta ahora no tuvo representación.