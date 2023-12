Los problemas del kirchnerismo en San Juan: La Cámpora y el Frente Grande, en crisis

Elecciones 2023 Milei, desafiante: "La Cámpora no tendrá dónde esconderse"

Hay dos etapas distintas de la organización K en la provincia. La inicial: de constitución en pleno gobierno de Cristina. En San Juan no tuvo correlato. El entonces gobernador José Luis Gioja no estuvo de acuerdo con la instalación de La Cámpora. Eligió darle fuerza a su brazo joven: la Juventud Peronista, de corte más ortodoxo.

11280.jpg La camporista Celeste Giménez acompañada de su familia.

La segunda etapa arrancó -irónicamente- con el gobierno de Alberto Fernández. Fue el auge del kirchnerismo sanjuanino. La agrupación ocupó espacios decisivos institucionalmente.

La Cámpora desembarcó en 2005, se formalizó en 2008 y recién en 2019 logró ocupar puestos de poder. Tuvo la gerencia de la Unidad de Atención Integral (Udai) en San Juan de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) a través de Pablo Ruiz. También la coordinación General del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Pami) con Juan García. Además, el control del Registro Nacional de las Personas (Renaper) con la propia Celeste Giménez como timonel. Es decir, administraron cajas importantes y trabajaron con jubilados, pensionados, beneficiarios de planes sociales y equipos en toda la provincia.

En su momento, desde el 2019 hasta el 2023, el exgobernador Sergio Uñac trazó acuerdos con los militantes K. De hecho, en una entrevista a un medio comunitario fue categórico: "El kirchnerismo está acá". En contraposición al otro sector del peronismo, que respondía a Gioja, que tenía vínculos nacionales, pero no locales con La Cámpora. Sin embargo, las derrotas electorales del 2 de julio, 13 de agosto y el balotaje del 19 de noviembre, que ganó el libertario Javier Milei por una diferencia de once puntos, dejaron a la agrupación sin puestos de poder en San Juan. Quedó uno solo, que les da la chance de volver a emerger.

Gracias al acuerdo entre Uñac y el exministro del Interior Eduardo "Wado" De Pedro, Giménez formó parte de la boleta que acompañó al entonces gobernador y presidente del Partido Justicialista como cabeza de lista. El camporista, uno de los confidentes de Cristina, selló el trato como parte de una movida federal del kirchnerismo para tener especial fuerza en el Senado. En los comicios generales del 22 de octubre, Unión por la Patria se impuso en esa categoría y logró ingresar a sus dos alfiles. La joven de 36 años, pareja de García y hermana de un conocido militante de Gioja, se convirtió en la representante de su organización. Juró por "Néstor, Cristina y los 30.000".

Off the record se conoce que Giménez contuvo a dos uñaquistas: Emiliano Chaffino y la bloquista Melisa Naveda, que integró la lista a Diputados, pero no entró. Serán los asesores en la Cámara alta. Naturalmente, se especula que dejó vacantes para recoger a los heridos de La Cámpora. Algo que se estila a modo de "ambulancia".

A la agrupación que lidera Máximo Kirchner le llovieron las críticas desde 2022. Este diario reflejó cómo se organizaron referentes territoriales para plantar bandera contra la conducción de Ruiz-García. Convocó a reuniones el encargado territorial de Chimbas, el presidente de la Unión Vecinal de Villa Paula, Juan Pablo Sánchez. Asistieron: Mauricio Villafañe (Albardón), Jonathan Yacante (Capital) y Soledad Oropel (Rivadavia), entre otros.

Pese a los cargos que ostentaban Ruiz y García, para Sánchez y su grupo, "eso no se vio reflejado en la organización, en absoluto". Durante se año, se quejaron porque "los recursos que podemos hacer llegar a los compañeros son los recursos provinciales, que se gestionan a través de la buena relación que tenemos en el territorio con -el ministro de Desarrollo Humano- Fabián Aballay". "Es muy difícil sostenernos cuando nuestros compañeros no reciben ni un bolsón de comida” de parte de la conducción. "Tenemos a todos nuestros soldados lastimados", graficaron, a la vez que calificaron de "cheta" a la dirigencia. Naturalmente, la mayoría decidió alejarse de La Cámpora.

IMG-20191121-WA0023.jpg Presidente del Frente Grande Horacio Quiroga.

Por otro lado, está la crisis que atraviesa la segunda terminal K en la provincia: el Frente Grande. Dos extensas cartas. Una de renuncia a cualquier cargo y afiliación. Otra con fuertes críticas. Son los dos dardos que impactaron de lleno en la conducción que ejerce el diputado provincial Horacio Quiroga, que responde al intendente de Ensenada, Mario Secco. El histórico militante alfonsinista José Podda no sólo renunció a la vocalía en la Junta Provincial, sino que también dejó la afiliación. Pegó el portazo completo.

Podda escribió: "Estoy en un partido que se parece mucho a un grupo de egresados del colegio La Inmaculada Concepción. Y está bien. ¿Por qué estar incómodo si uno está bien como está, por qué arriesgarse? Ya está bueno con decir que apoyamos a Cristina, con eso nos lavamos la cara y sacamos patente de progresistas". En conjunto con el expresidente partidario Carlos Fager acusaron a Quiroga de reducir la militancia del Frente Grande al acuerdo con Sergio Uñac por su banca en la Legislatura provincial.

"En los últimos cinco años, el F.G. San Juan, ha visto disminuida su planta (si es que eso es posible) significativamente lo que ha demandado a los responsables, no a una campaña masiva de afiliación (porque esos números todavía habilitan a hacer alianzas sin 'necesidad de sumar adherentes'), pero sí a mostrar un número que a los ojos del, durante ese lapso, gobernador Uñac (jefe político de nuestro diputado)", lanzó Fager.