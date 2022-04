La rebelión militante contra la conducción "cheta" de La Cámpora en San Juan

Nunca La Cámpora tuvo tanto peso en San Juan como ahora. Ni siquiera durante las mieles de la década kirchnerista. Desembarcó en 2005, se formalizó en 2008 y recién en 2019 logró ocupar puestos de poder. No fue dentro del Estado provincial sino a través de las delegaciones nacionales. Pero sólo en dos son la conducción: el titular de la Unidad de Atención Integral (Udai) San Juan de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), Pablo Ruiz, y el coordinador general del Programa de Asistencia Médica Integral (Pami), Juan García. Dos instituciones de gran presupuesto y llegada a la comunidad. Sin embargo, dentro de la organización son cuestionados por su escasa participación militante y hubo quienes en on hablaron de mezquindades.

La Cámpora.jpg Responsables territoriales de distintas partes de San Juan.

Actualmente, la organización, que timonea en Nación Máximo Kirchner, maneja cuatro merenderos, más una Unión Vecinal y un ropero comunitario. Pero no son ayudados por los cabecillas según afirmaron. Pese a los cargos que ostentan, para Sánchez, “eso no se ha visto reflejado en la organización, en absoluto”. Acto seguido, ahondó: “Los recursos que podemos hacer llegar a los compañeros son los recursos provinciales, que se gestionan a través de la buena relación que tenemos en el territorio con -el ministro de Desarrollo Humano- Fabián Aballay”. “Es muy difícil sostenernos cuando nuestros compañeros no reciben ni un bolsón de comida” de parte de la conducción. “Tenemos a todos nuestros soldados lastimados”, graficó.

Por eso, cuando expusieron las quejas vía sistema de mensajería y Ruiz respondió con las eliminaciones, los militantes resolvieron juntarse y rearmarse por su lado. “Hace meses que no lo vemos a Ruiz”, dijo Sánchez, quien admitió que, en un principio, hubo operativos conjuntos entre Anses y Pami en los espacios de La Cámpora, pero sólo desde la faz institucional y no política. Comentó que la agrupación vio un reverdecer luego de la pandemia, cuando firmaron un acuerdo con la organización Peronismo Militante, que incorporó más soldados a las filas. Fue entonces cuando la dupla hizo una reunión para unir fuerzas rumbo al 2023.

“No hay reuniones, no hay recursos, no hay nada para discutir con los compañeros”, enfatizó Sánchez, que ingresó a las filas camporistas en 2012, cuando estaba al frente de la agrupación del ex Franja Morada Luis Domínguez, que ocupó la titularidad del Institucito Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi). En ese momento, también hubo resquebrajamientos. Los memoriosos recuerdan que La Cámpora tuvo varias escisiones. Y ahora todo apunta a lo mismo. El chimbero dijo que “quiero a esta organización, quiero a San Juan” y que los responsables del territorio “vivimos acá y militamos acá”. En otras palabras, van por el sello, no por los cargos en Anses y Pami. “No podemos tener a la agrupación de Cristina dividida a un año de las elecciones”, enfatizó, “por un pibe que está atornillado a sus ideas”.

Juan García.jpg Coordinador general de Pami San Juan, Juan García, y la vicepresidente Cristina Kirchner

Se están moviendo. El referente de Albardón, Villafañe, en conjunto con otros miembros sanjuaninos, viajaron a Buenos Aires a plantear el descontento. El mensaje que recibieron del ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, Andrés “Cuervo” Larroque, fue: “Queremos que abran el juego de la conducción de la organización”. “Los compañeros de Buenos Aires saben el trabajo territorial que nosotros hacemos, que no es ficticio, que lo podemos demostrar y que lo bancamos con el cuerpo”, dijo Sánchez. De hecho, trabajan mancomunadamente con la corriente Martín Fierro, la agrupación Virgen de Fátima y la agrupación Dirigentes Barriales.

¿A quién quieren como reemplazante? A la coordinadora del programa Acercar, la representante del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación en San Juan, Andrea Macías. “Es una de las más preparadas”, dijo Sánchez. Ella no participó del cónclave.

Andrea Macías.jpg La coordinadora del programa Acercar, Andrea Macías.

Las quejas a Ruiz no sólo llegan desde el costado militante. También hay molestia con algunas actitudes que tuvo en el rol de director de Anses y su articulación política con intendentes. Desde el entorno del camporista, señalaron la disconformidad de los jefes comunales de Albardón, 25 de Mayo, e incluso de Capital. “Lleva operativos a los departamentos y no avisa, cae de prepo”, indicaron fuentes calificadas. “San Juan es una provincia políticamente ordenada, cada quien avisa a dónde va y no pide permiso, pero sí invita y trata de sumar a cada proyecto departamental”, explicaron, “él incumple con eso”.

Otros aseguraron que “no tiene pulso para la gestión”. Ejemplificaron con la primera medida que tomó en la pandemia: frenar la atención en reclamo de vacunas. Ruiz se sumó a la protesta de los trabajadores de Anses pese a su responsabilidad y dijo que “se va a seguir hasta no tener la vacuna en este y en otras oficinas de Anses y hasta arriesgó en ese momento que “también existe la posibilidad que se extienda esta medida bajo otra forma de reclamo para no atender por más horas”. La movida fue calificada de insólita. En otras dependencias del país no ocurrió. En ese entonces, hasta hubo telefoneos de Casa de Gobierno a Buenos Aires para que la situación no escalase y dio frutos.

Fehacientemente, no se sabe cuál es el nivel de respaldo de la cúpula K. El último antecedente inmediato indica que no es férreo. Sucedió con los cuestionamientos de los trabajadores de planta permanente de Radio Nacional San Juan al ex director Mauricio Lucero. Ruiz “golpeó la mesa” para que se quedara al frente de la emisora pública, pero no surtió efecto. La directora de Radio y Televisión Argentina (Rta) optó por sellar la salida de Lucero.