Los maltratadores de animales en San Juan tendrán pronto penas más duras: cómo serán y cuántas denuncias hay

En casos de maltrato animal en San Juan, una de las principales razones para aumentar las multas y agregar días de arresto es que las sanciones actuales no son lo suficientemente disuasorias. En muchos casos, las multas existentes son demasiado bajas y no representan un castigo adecuado para la gravedad del delito. Con estos argumentos en la Cámara de Diputados de San Juan se preparan para cambiar este mismo mes la ley para ir con todo el peso de la Justicia contra los que no cuidan como corresponde a los animales.