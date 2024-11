Los liberales clase V de San Juan: los nombres que danzan por el OK de Victoria Villarruel

En una entrevista reciente con el periodista Esteban Trebucq en La Nación +, el presidente Javier Milei expuso el quiebre con la vicepresidenta Victoria Villarruel. "Ella no tiene ninguna injerencia en la toma de decisiones. Tampoco participa reuniones de gabinete. Ella está mas cerca del círculo rojo y de lo que ella llama la alta política, que es lo que nosotros llamamos la casta", afirmó. La presidenta del Senado no contestó. Eligió refugiarse en el Parlamento y esperar. Pero dejó trascender la idea de un proyecto para el 2027. En San Juan, hay tres nombres que buscan el OK de la Vice para el 2025.