Los intendentes peronistas con una excepción, contra el veto a una ley que repartía dos fondos claves

Este martes, los catorce intendentes elegidos en las elecciones del 14 de mayo por la lista Vamos San Juan emitieron un comunicado contra el veto del Gobierno provincial a la modificación de la Ley de Coparticipación que repartía dos fondos clave. Los caciques del peronismo publicaron el escrito en simultáneo en las redes sociales. Sólo hubo una excepción: la jefa comunal de Chimbas, Daniela Rodríguez, ya sea porque no fue invitada a suscribir o porque no aceptó, no firmó.