Los gremios estatales, en alerta por la poda de cargos de Orrego

Algunos gremios que representan a los trabajadores estatales de San Juan reaccionaron ante la medida de Marcelo Orrego de dar de baja a los nombramientos y contratos de los últimos 6 meses. Con algunos matices, desde declararse en estado de alerta y movilización hasta "esperar", todavía no están claros los alcances de esta decisión del nuevo Gobierno.

En el caso del SEP, se declaró en estado de alerta y movilización y aconsejó "a todos aquellos trabajadores que han ingresado a planta permanente en el gobierno provincial, en el marco de la leyes N° 2440 y N° 1116", que "deben continuar cumpliendo sus funciones hasta que tengan una notificación personal que les indique que deben dejar de concurrir a su trabajo. En caso de no concurrir a sus lugares de trabajo perderán su derecho para el ingreso".

A la vez, en el gremio que lidera Alberto Díaz, anunció que buscan reunirse con Orrego para "intentar conseguir una solución" a este tema.

Por su parte, desde UPCN, José Villa dijo a Tiempo de San Juan que "hay que esperar". Adelantó que "vamos a ver qué dicen, porque se va a ver caso por caso, algunos que tendrían mas antigüedad". A la vez recordó que "hay una ley que lo respalda a Orrego, puede producir algunos problemas de concentraciones o casos por el estilo, él dice que no tiene plata y está el tema de Ganancias que les dificulta la coparticipación al igual que la devolución del IVA. Y por supuesto que los ATN van a bajar. Hay muchos problemas".

Villa dijo que "yo no estoy de acuerdo con la medida de dejar gente en la calle pero Orrego dice que no tiene plata de dónde sacar para pagar".

A la par, el líder de UPCN declaró que "el pase a planta hace tiempo que estaba previsto. Salió un decreto que iban a pasar y no pasaron todo el numero que decían, esto es con fecha mucho anterior y no entraron todos. ¿Por qué no lo hicieron antes, por qué sobre la hora antes de irse? Lo tendría que haber hecho antes, para que pasen estas cosas, si fuese gobernador lo hubiera hecho antes, porque lo de los 6 meses lo sabíamos todos. Es una especulación quizá", lanzó en un tiro por elevación contra Sergio Uñac.

Villa aseguró que entiende que "van a revisar y quedará el que corresponda en todo caso, y los volverán a llamar. Yo no tengo números, espero llegar a San Juan y ver in situ".

También opinó sobre el nuevo Gobierno Nacional que "todos estamos esperando. No podemos salir a hablar si no sabemos. Por supuesto que es mucho tiempo esperar un mes pero Milei fue votado por la mayoría del pueblo y Orrego más todavía, entonces que se queden tranquilos. Ahí están las consecuencias de Milei. Pero primero hay que tener los resultados".

Por redes, UPCN mandó un comunicado planteando que todos los empleados que ingresaron a planta en el marco de las leyes 2440 y 1116 deben continuar yendo a trabajar hasta que tengan una notificación en contrario.

Este dato no es menor, porque se advierte que los trabajadores que no cumplan sus funciones podrían perder su derecho a ingreso. En el Centro Cívico desde el lunes se viven momentos de zozobra y hay versiones de que hay muchos empleados que ya dejaron de ir este martes.

En el caso de ATE, que suele ser el gremio más combativo, no respondió a las consultas de Tiempo de San Juan sobre qué posición tiene respecto de esta poda de designaciones.

Orrego anunció que dio de baja los nombramientos y contratos que hizo la gestión uñaquista en los últimos seis meses, en pos de la meta de austeridad en el Estado provincial, a tono con la reducción del 30% de la planta política que aplicó el santaluceño. Se trataría de unas 2.000 designaciones que implicarían un ahorro de alrededor de 10.000 millones de pesos anuales. También se anunció oficialmente que habrá un proceso de revisión de estos nombramientos, que hará una comisión evaluadora.