Los diputados, sin acuerdo, patearon una semana la definición de cargos muy picantes

Se esperaba un acalorado debate en la sesión extraordinaria de Diputados de San Juan este jueves, para definir qué partidos y qué personas se quedarían con cargos en diferentes organismos provinciales. Pero, tras corridas, mensajes en voz baja y dimes y diretes, el encuentro pasó a un cuarto intermedio porque no hubo acuerdo político para avanzar.

Este nuevo esquema se plasmó en la sesión de este jueves, cuando se debían definir varios puestos. Primero, cómo se integran las Salas Acusadora y Juzgadora, que actúan cuando se da un pedido de Juicio Político, lo que fue definido por sorteo. Por otro lado, se designaron dos diputados titulares y dos suplentes, para que integren el Jurado de Enjuiciamiento. Hasta ahí hubo un sencillo acuerdo.

Sobre tablas, es decir, sin estar dentro del orden del día, ingresaron dos asuntos, que evidenciaron el primer acuerdo entre el uñaquismo y el orreguismo: la designación de Florencia Peñaloza como Defensora del Pueblo, y la de Sebastián Dávila como Fiscal de Estado adjunto.

Dávila ya sonaba para el puesto, estratégico, de defensa de los intereses de la Provincia. Y ahora formalizó su desembarco en el organismo, como fiscal Adjunto, que implica que un alfil orreguista estará al frente de la repartición, por ahora. Esto último porque está el cargo de Fiscal de Estado vacante, pero no será hasta el año que viene que se cubra, porque requiere de un proceso de designación similar al de un juez, es decir, pasar por el Consejo de la Magistratura, que aún no se termina de integrar tras el recambio de Gobierno.

Por otro lado, el cargo en la Defensoría del Pueblo había quedado vacante cuando el uñaquista Pablo García Nieto renunció a fines de noviembre para irse como presidente del Tribunal de Cuentas. La dirigente Peñaloza logró imponerse por unanimidad, lo que llamó la atención ya que proviene de las filas de Mauricio Ibarra y consiguió apoyo tanto del PJ como de JxC.

Sin consensos

La sesión se dio hasta el mediodía, cuando terminó abruptamente, con un elegante pedido de intervalo hasta el jueves que viene, porque no hubo acuerdo político para el resto de los cargos, entre ellos los más picantes: un titular y un suplente para integrar el Consejo de la Magistratura; dos vocales para el Tribunal de Cuentas; y dos vocales del Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM).

En el recinto la puja es grande. Todas las fuerzas buscan quedarse con cargos, con argumentos propios. De fondo juega lo que dice la Constitución Provincial y el Reglamento Interno de la Cámara de Diputados.

Y habrá que armar consensos porque el uñaquismo sin socios no llega a la mayoría simple que es de 19 manos alzadas de un total de 36. Los de San Juan por Todos suman 23 pero desarmados en bloques, el uñaquismo cuenta con 15 legisladores; el PB con 3; el giojismo con 3, el massismo con 1 y el Frente Grande con 1. Por su parte, el orreguismo cuenta con 12 integrantes, de los cuales 9 son orreguistas de Producción y Trabajo, y el resto son socios: uno del PRO, una de la UCR, y uno de Actuar. El otro sector es el bloque unipersonal de los libertarios.

El vicegobernador Fabián Martin anticipó que será una ardua negociación. "Hemos pasado a un cuarto intermedio y sigue siendo la misma sesión extraordinaria que el pasado domingo 10 de diciembre. Ha habido debate en el recinto, con mucho respeto, y hubo debate también durante la semana. Durante la semana los diputados trabajan mucho para poder lograr estos consensos. No es una tarea sencilla, es una tarea difícil. Y, bueno, por ahora venimos logrando los consensos. Esperemos que sigamos de la misma manera", opinó.

Todos quieren todo

Así, se vislumbra una semana agitada de negociaciones entre las fuerzas con representación parlamentaria, porque se buscarán los votos para conseguir lo que se propone cada bloque. Hasta ahora, el panorama sobre qué reclama cada partido es el siguiente:

-Los justicialistas

En el Tribunal de Cuentas, el PJ planea apoyar que Juntos por el Cambio y al Partido Bloquista sendas vocalías, según dijo el presidente del bloque, Juan Carlos Quiroga Moyano. Los justicialistas vienen de poner al presidente, vice y el vocal permanente, es decir, los tres cargos vitalicios, designados por Sergio Uñac antes de irse de la Gobernación, para dos uñaquistas y un giojista.

"Creo que corresponde a Juntos por el Cambio y al bloquismo, nosotros no, no está en la discusión eso", aseguró Quiroga Moyano. Si le toca algo al giojismo, dijo que "hemos estado en el mismo frente, yo creo que el bloquismo es una fuerza partidaria y por más que ha estado con el frente nuestro tiene su representación. El giojismo no, es una agrupación".

Quiroga reveló que "hay un acuerdo con el Tribunal de Cuentas. Porque nosotros podríamos también, si somos mayoría, tener un lugar en el tribunal, pero hay un acuerdo para que Juntos por el Cambio ponga alguien de ellos".

Este criterio cambia en el caso IPEEM, organismo que concesiona las áreas mineras, porque el uñaquismo considera que les corresponde un miembro. El presidente y vicepresidente deben ser designados por el Poder Ejecutivo y se espera que Orrego lo haga en el corto plazo. El Primer Vocal y Segundo Vocal van en representación de la primera y segunda minoría de la Cámara de Diputados.

"Vamos a tener mucho diálogo esta semana porque el IPEEM nosotros vemos que está constituido por un presidente y un vicepresidente correspondiente a la gente de Juntos por el Cambio y el objetivo de la ley es que estén representadas todas las fuerzas políticas, aparte del Ejecutivo", afirmó el veinticinqueño.

Analizó que "es primera vez que se da esto que en la Cámara somos mayoría de justicialismo. Y según la ley le corresponde a la primera minoría. Nosotros creemos que el 75% del IPEEM no puede estar constituido por la misma fuerza política porque la provincia de San Juan, una provincia que va a depender mucho de la minería en estas épocas difíciles donde la minería va a ser un eje fundamental para nuestra economía y yo creo que la voluntad también del gobernador Orrego es hacer bien las cosas y nosotros también necesitamos tener un control dentro del IPEEM. Por eso nosotros estamos reclamando un lugar dentro del IPEEM". ¿Para quién sería el cargo? "Todavía no lo sabemos, lo vamos a discutir durante la semana", afirmó. Según el jefe del bloque PJ; la vocalía restante le corresponde al bloquismo.

-Los giojistas

El giojista Mario Herrero aseguró que "están en igualdad de condiciones" con el Partido Bloquista a la hora de reclamar los cargos. "Nosotros también somos tres", dijo, sin contar a Aranda. Ya se escindieron con bloque propio como "San Juan Vuelve". Se los vio interesados en negociar pero no habrían conseguido los apoyos suficientes, porque el uñaquismo se alió con el PB. Por ende, habría sido Graciela Seva quien habría propuesto pasar al cuarto intermedio, primero pidiéndolo al orreguismo y luego al PJ, y ambos accedieron. Con eso, el giojismo ganó tiempo para conciliar los votos pero no la tiene fácil.

-Los de Juntos por el Cambio

En el caso del orreguismo están pensando en respetar lo que dice la Constitución y quedarse con sendas vocalías tanto del Tribunal como del IPEEM. El jefe de la bancada PyT, Juan de la Cruz Córdoba, dijo que "nosotros tenemos claro que el Partido Producción y Trabajo es la primera minoría dentro de la Cámara de Diputados de la provincia porque según nuestra Constitución y las leyes electorales dicen que la primera minoría es la que le sigue al partido mayoritario. El partido mayoritario es el PJ, la primera minoría somos nosotros, el Partido Producción y Trabajo, y la segunda minoría es el Partido Bloquista. Esto es lo que nosotros interpretamos".

El presidente del bloque PyT dijo que al giojismo no le reconocen autonomía para reclamar nada pero avaló la autonomía del libertario como tercera minoría. "Lo que ustedes denominan giojismo son diputados que pertenecen al PJ. Es decir, si bien se conforman como un bloque separado, la realidad es que son afiliados al partido justicialista y por lo tanto no son una minoría, están dentro de la mayoría. Los libertarios tienen un partido aparte y ellos sí serían tercera minoría", dijo.

-Los bloquistas

Por su parte, en el PB que conduce Luis Rueda están confiados en contar con los votos del PJ para imponer sus elegidos en los cargos del Tribunal de Cuentas y del IPEEM. Si no hay acuerdo con JxC podrían usar la mayoría que tienen contando a los 15 uñquistas, más Horacio Quiroga del Frente Grande y los tres propios, un total de 19.

En la sesión de este jueves se los vio preocupados a los bloquistas por la ausencia del calingastino Jorge Castañeda. Algunos dijeron que avisó que estaba enferma su mamá, pero también despertó suspicacias, porque en los pasillos se decía que había faltado a propósito, para complicar al PB, ya que Castañeda es cercano a Ruperto Godoy, quien a su vez es cercano al giojismo. En este escenario se volvió indispensable para el PB el apoyo de Aranda, que entró con el espacio giojista pero se sentó muy lejos de ese bloque y armó el unipersonal. No se sabe qué juego hará, con quién votará. "Tengo buena relación con el giojismo y si hay que acordar algún tema avanzaremos", analizó el massista.

El Consejo de la Magistratura, también peleado

El Consejo de la Magistratura es un órgano de amplio poder, porque define las ternas para designar cargos judiciales, como jueces, defensores y fiscales, y otros como el Fiscal de Estado.

La Constitución dice en su artículo 2015 que "los miembros del Consejo de la Magistratura son elegidos de la siguiente forma : 1 ) Los abogados, mediante elección única, directa, secreta y obligatoria, practicada entre los inscriptos y habilitados para el ejercicio de la profesión, bajo el control de la entidad de ley que maneje la matricula. 2 ) El legislador, por designación de la Cámara de Diputados ; 3 ) El miembro de la Corte de Justicia, por sorteo entre sus miembros ; 4 ) El ministro, por designación del Gobernador de la Provincia".

Como cambió el Gobierno, Marcelo Orrego debe designar a un ministro para conformarlo, como suele ser el titular del Ministerio de Gobierno le correspondería a Laura Palma. Y en Diputados este jueves quedó pendiente la votación para definir quién será el legislador que integre el Consejo de la Magistratura, un puesto al que también aspiran todos los bloques.

El PJ argumentó su posición de quedarse con el cargo: "Nosotros necesitamos nuestro equipo de trabajo, nuestro frente necesita tener un responsable", remarcó Quiroga Moyano. Y anunció que propondrán para este puesto en la Magistratura a la diputada Fernanda Paredes.

Los libertarios quieren cargos y amenazan con judicializar

Para Patinella, desde La Libertad Avanza están en condiciones de exigir los cargos en el Tribunal de Cuentas y el IPEEM. "Tenemos la legitimación para reclamar la vocalía del Tribunal de Cuentas, porque la tercera vocalía que corresponde a la segunda minoría, como asimismo en el IPEEM. Consideramos que al momento de llevarse a cabo la elección que conformó la Cámara Actual, el espacio de la libertad avanza, ADN, en ese momento fuimos con un frente electoral que era Desarrollo y Libertad, logramos el tercer posicionamiento en función de la cantidad de diputaciones logradas en la elección", analizó el legislador.

Agregó sobre sus competidores del PB que "seguramente la posición del bloquismo tenga que ver con determinar la existencia de minoría o mayoría a posteriori de la conformación de esta Cámara y de la decisión de los bloques, que obviamente los resultados son totalmente distintos. El Reglamento Interno no podría variar una norma o una manda de orden constitucional. La manda constitucional, el artículo 258 de la Constitución de la provincia, es sumamente claro. Habla de que lo postulan la primera y segunda fuerza que han obtenido votos inmediatamente posterior y consiguiente a la mayoría partidaria, es decir, la primera y segunda minoría. Entonces no se puede, por vía reglamentaria, modificar la interpretación de una norma, sobre todo constitucional".

Sobre quiénes propondrían los libertarios, aseguró que para el Tribunal de Cuentas impulsan a Jorge Amarfil y no dio nombres para el IPEEM.

Patinella amenazó con ir a la Justicia si no les dan los cargos. Dijo que "es casi seguro". Agregó que "lo vamos a debatir porque vamos a sopesar cuál es el sentido, porque judicializar una cuestión política es una responsabilidad compartida de la interpretación correcta de lo que dice la norma".