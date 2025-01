Los detalles de la reunión de José Peluc con un empresario influyente de San Juan con miras al 2027

Ponte también está inmerso en el mercado inmobiliario. Primero compró el histórico chalet Aubone, una joya arquitectónica emplazada en un predio de seis hectáreas donde estaba la bodega de Saúl Aubone, donde ahora tiene sus oficinas. Recientemente, inauguró una hostería en Villa La Angostura, uno de los parajes patagónicos que es famoso por sus paisajes y oferta gastronómica.

image.png Pedro Ponte.

Es la segunda reunión de alto voltaje de Peluc. El presidente del partido La Libertad Avanza y hombre cercano a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, no se tomó vacaciones en la primera semana de enero. Parece que aprovechó para afianzar vínculos con viejos conocidos y tejer nuevas redes de contactos. El martes, en el Patio Alvear, tuvo una charla con el exgobernador de San Juan, Jorge Alberto Escobar.

El exmandatario pidió el contacto del diputado nacional a un operador del peronismo después de las declaraciones que hizo en Off the Record, el streaming de Política de Tiempo. Lo llamó por teléfono y se puso a disposición para colaborar. Pasaron unos meses y sucedió la charla presencial. Los temas: la gestión, desde la óptica liberal que ejecuta el diputado, que, según dijeron desde La Libertad Avanza, "no puede consultar con Gioja o con Uñac porque son modelos distintos". En cambio, "no hay nada más parecido a Milei que Escobar".

El grupo de periodistas que pasó por el shopping de avenida Libertador especuló con una posible candidatura de Jorge Alberto a diputado nacional. Sin embargo, esta versión quedó descartada. El exgobernador no tiene intención de jugar. Desde luego, si quisiera retornar a la arena política, tiene los contactos para hacerlo. De hecho, es amigo del actual subsecretario de Gestión Institucional de la Nación, Eduardo "Lule" Menem. Pero, "no hablaron de candidaturas. Jorge ya cumplió una etapa", aseguraron.

image.png

Con Pedro Ponte la charla transcurrió por andariveles similares. Inicialmente, sólo trascendió que el diputado le preguntó a Ponte cómo ve la situación actual de la provincia y el país. Aparentemente, según señalaron desde el entorno del partido de Milei, la idea es nutrirse de la experiencia de políticos y empresarios para, en un caso eventual, conformar una especie de equipo técnico.

Este diario habló con el empresario del transporte, que tiene a cargo alrededor de 1.000 empleados. Comentó que, en el café, tocaron el tema de las elecciones y razonaron que serán "completamente diferentes a las del 2023. Van a ser de apoyo, no de enojo". Marcó su respaldo al Presidente y valoró la estabilidad económica. "Milei está haciendo las cosas bien. Se puede ir al supermercado y estar tranquilo. Se puede presupuestar y cumplir. No estoy conforme, estoy contento con este Gobierno", expresó.

Además, hizo una mención a la gestión de Marcelo Orrego: "Recién lleva un año, no conozco la caja, seguro está cuidando los recursos. Pero sí veo una provincia en piloto automático".

El interrogante natural sobre la reunión es el para qué. Es un año electoral y tuvo como interlocutor al armador del Presidente en San Juan. "No lo tengo pensado. No me lo propuse todavía. Pero nunca digas nunca", respondió. En ese sentido, reveló que Peluc hizo un reproche al empresariado: "No hablamos de candidaturas, pero sí me dijo que no hay dirigentes, que los empresarios dejamos un espacio".

Es lícito señalar que Ponte tiene ciertas similitudes con Escobar: proviene del sector privado, tiene contactos deportivos, invierte en otras provincias y, aunque públicamente no lo admita, estaría interesado en pisar el barro de la política.

Peluc está en la búsqueda del Escobar del Siglo XXI que esté amparado por Javier Milei. Durante la entrevista en Off the Record, destacó la importancia de encontrar a un empresario sanjuanino capaz de llevar adelante un proyecto político alineado con las ideas liberales impulsadas por el Presidente, como sucedió antes con Carlos Menem. "Necesitamos ese empresario de los '90 que venga a embarrarse", afirmó en octubre. En un momento en que el León libertario está en su prime, una oferta electoral para el 2027 es tentadora.