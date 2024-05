Los detalles del Congreso del Partido Justicialista de San Juan: presidente y fecha de elecciones

Es un paso formal más de cara a la renovación de autoridades del Partido Justicialista de San Juan. Este sábado, en reunión extraordinaria, el Congreso partidario dará el OK a la prórroga de mandatos que decidió el Consejo Provincial en marzo. También aprobará el balance de cuentas del periodo 2022. Además, pondrán fecha de elecciones.

En términos estrictamente partidarios, el uñaquismo tiene la voz cantante en la conformación del Congreso por el resultado de las elecciones de marzo del 2020, cuando Uñac enfrentó a Juan Carlos Gioja, y ganó con el 70% de los votos de los afiliados. No obstante, no será un uñaquista el presidente del Congreso.

El designado era el exsecretario de Hacienda, Gerardo Torrent. Pero el exfuncionario de Uñac está de viaje. Entonces, presidirá el giojista Fabián Pereyra, un dirigente del círculo íntimo del Flaco en Rawson. Tendrá la batuta para conducir el debate que asoma por la fecha de las elecciones.

Hay que explicarlo. En la última reunión del Consejo Provincial, las autoridades aprobaron la prórroga de mandatos, que vencían el 8 de mayo. Los consejeros, por unanimidad, pusieron como límite el 31 de agosto. En el ínterin, los peronistas tienen que llamar a los comicios, ya sea que haya una lista de unidad o una verdadera pulseada interna.

Las negociaciones entre los sectores está enfocada en la confección del cronograma electoral. El contrapunto está en cuándo es conveniente. Para la facción que responde Sergio Uñac, las elecciones tienen que ser lo antes posible. Mientras que, para los alfiles de Gioja, lo ideal es postergar un poco más la fecha e intentar unir la votación local a la del Partido Justicialista de orden nacional. Es decir, retornar a la primera idea de atar calendarios.

Voceros del giojismo dijeron a Tiempo: "No se fija fecha porque eso lo tiene que tratar el Consejo" y explicaron: "Lo que va a terminar pasando es que si Nación se va para noviembre, vamos a estar hablando lo mismo que ahora en agosto". En tanto, los operadores uñaquistas insistieron en que hay fecha y que el Congreso dará el visto bueno. ¿Cuándo? Primera semana de agosto. Si es que no hay un volantazo como la última vez, que dijeron junio y no resultó.

Los articuladores de ambos bandos mantienen negociaciones. Incluso al cierre de esta edición. El sábado a las 10.30 -primer llamado- y 11.30 - segundo llamado- se sabrá si hubo un acuerdo o no. El uñaquismo puede imponer con la fuerza del número. Tiene los votos suficientes para sellar la fecha. Sin embargo, los giojistas consideran que las autoridades "carecen de legitimidad".

Varios juegos están detrás de esas apreciaciones. Hay impugnaciones cruzadas. El uñaquismo acusa al sector de Gioja de querer prorrogar por más tiempo los mandatos y que las bases horaden la figura de Uñac. Habrá tiempo para internas en las Juntas Departamentales. Los dirigentes del propio Uñac pueden empezar a desconocerse entre sí. Los ánimos están caldeados en los departamentos donde los intendentes no son presidentes de Juntas. Ejemplo: Valle Fértil, con Mario Riveros y Omar Ortiz.

El giojismo asegura que no va en esa línea, que las disputas intestinas de la dirigencia de Uñac son un problema ajeno. Sostienen que la necesidad de prórroga está fundada en la idea de que "está todo destruido. No hay legitimidad. Hay que esperar, es lo más inteligente".