Los antecedentes de la Corte Suprema en fallos por elecciones provinciales, con San Juan como protagonista

Contradicciones Tras acompañar a Gioja en su segunda reelección e intentar la propia, ahora Uñac dice que no estaba de acuerdo

El máximo tribunal del país interpretó que cumplió con los tres mandatos consecutivos y no podía sumar uno más. Ya había estado como vicegobernador en el período 2011-2015, luego gobernador en el 2015-2019 y fue reelecto para el período 2019-2023. De manera que agotó las instancias. Además de la medida presentada por Vallejos, desde San Juan llegó otra bajo la firma de Rodolfo Colombo, la cual solicitaba que la Corte Suprema se pronunciara por la cuestión de fondo.

El 1° de junio, la CSJN decidió que Uñac no podía ser candidato por tercera vez a gobernador. La decisión se conoció luego de que la Procuración emitiera un dictamen definiendo como “inconstitucional” la postulación. Votaron a favor de la inhabilitación los magistrados Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y el voto concurrente de Carlos Rosenkrantz. Ricardo Lorenzetti se abstuvo de votar porque no participó en el proceso.

Tras este hecho, el exgobernador acató el fallo judicial y decidió que su hermano Rubén Uñac sea candidato al máximo cargo del Poder Ejecutivo sanjuanino en los comicios reprogramados para el domingo 2 de julio. Además del revés de la Corte Suprema, el uñaquismo sufrió la derrota electoral ante Juntos por el Cambio y también en la interna con el giojismo.

El mea culpa de Uñac

El exgobernador, que apoyó a Gioja en la enmienda y que después hizo uso del mecanismo constitucional para ocupar por tercera vez el Sillón de Sarmiento, dijo que desde un primer momento no estuvo de acuerdo con la modificación de la Constitución Provincial. Recordó una nota de Diario de Cuyo en el 2011, cuando se estaba en debate la reforma y él era intendente de Pocito. En esa publicación, según el senador, los jefes comunales quisieron sumarse a la re-reelección y “yo dije que no”, pese a que después se sumó a la movida de Gioja. Aceptó que hubo una contradicción inmediata en su manera de pensar, aunque no lo aclaró ni los periodistas repreguntaron. “Yo mismo, a lo que dije en su momento, después lo di vuelta”, razonó en un mano a mano con el equipo periodístico de Julio Turcumán, encabezado por Mario Romero y Walter Ríos, en Radio Sarmiento.

Uñac no sólo acompañó al entonces gobernador en el 2011, tal cual marcó en la entrevista con Romero y Ríos, sino que doce años después jugó a fondo para candidatearse una vez más hasta que la Corte Suprema de la Nación lo inhabilitó. ¿Por qué cambió de opinión ahora? No lo dijo ni tampoco fue consultado al respecto. Es más, en un pasaje de la entrevista, el senador dejó entrever que ni siquiera debió presentarse en el 2023 y que debería haber enviado el proyecto para retornar a una reelección durante su gestión. No precisó en qué etapa del mandato.

También asumió que “yo debí presentar(lo) en su momento y no lo hice, que era lo razonable”, en referencia a la nueva iniciativa peronista. También dio a entender que sabía que su intento de forzar un mandato más al frente de la primera magistratura provincial no era lícito, pero igual avanzó con la postulación. “Intenté utilizarla y fue un error. Sabía que era..., pero me envalentoné”, dijo en los micrófonos de Sarmiento, “pero ojo, el 14 de mayo (del 2023) conté con el apoyo de los sanjuaninos, el peronismo sacó el 54% de los votos”.

Los otros antecedentes

Tucumán

El mismo 9 de mayo de 2023, el máximo tribunal también suspendió las elecciones en la provincia norteña. El motivo del fallo fue la candidatura de Juan Manzur, quien se postuló como vicegobernador tras haber ejercido la gobernación de Tucumán durante dos períodos consecutivos.

Tras la renuncia del exjefe de Gabinete nacional a su candidatura, el 16 de mayo de 2023 la CSJN resolvió disponer el levantamiento de la suspensión de la elección a gobernador y vicegobernador. La resolución de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda se limitó a revocar la medida cautelar.

El máximo tribunal consideró que “dada la renuncia a la candidatura impugnada -aceptada por la Junta Electoral Provincial mediante la resolución 317/2023 del 12 de mayo de 2023- corresponde admitir el pedido de levantamiento efectuado por la Provincia de Tucumán”. Finalmente, los comicios se celebraron el 11 de junio de ese año y el oficialista Osvaldo Jaldo obtuvo el triunfo.

La Rioja

En el 2019, por un fallo de la Corte Suprema el peronista Sergio Casas no puso ser candidato a gobernador por tercera vez. Las elecciones estaban previstas para el 12 de mayo, pero falló el 22 de marzo. Finalmente, Casas se bajó antes y no esperó que los cortistas se expidieran sobre el fondo.

Casas fue vicegobernador de Luis Beder Herrera entre 2011 y 2015. Ese último año compitió por la gobernación y triunfó en los comicios. La Constitución provincial le impedía un tercer mandato en cualquier orden de la fórmula y por eso promovió una reforma que tenía que ser legitimada en una consulta popular, que se realizó en enero. Sólo votó el 44% del padrón y apenas el 25,48% se pronunció por el sí a la re-reelección. Los cinco jueces de la Corte optaron por considerar "inhábil" la enmienda constitucional.

Así, en la causa CSJ 125/2019 “Unión Cívica Radical de la Provincia de La Rioja c/ La Rioja, Provincia de, la Corte Suprema –con el voto de los Ministros Maqueda, Lorenzetti y Rosatti- hizo lugar a la acción de amparo iniciada por la Unión Cívica Radical-Distrito La Rioja, y el PRO La Rioja, y declaró la invalidez de la enmienda a los arts. 120 y 171 de la Constitución de esa provincia.

La Corte sostuvo que el procedimiento seguido para promover la enmienda no respetó el texto que la propia Constitución provincial establece, ya que no cumple sus exigencias respecto a la oportunidad en que debía realizarse la consulta popular, ni las mayorías necesarias para la ratificación de la modificación constitucional.

En ese sentido, señaló que “la historia política de la Argentina es trágicamente pródiga en experimentos institucionales que -con menor o mayor envergadura y éxito- intentaron forzar –en algunos casos hasta hacerlos desaparecer- los principios republicanos que establece nuestra Constitución. Ese pasado debería desalentar ensayos que, como el que se examinaba en el caso, persiguen el único objetivo de otorgar cuatro años más en el ejercicio de la máxima magistratura provincial a quien ya llevaba ocho años ininterrumpidos en ella, desconociendo el texto constitucional, máxima expresión de la voluntad popular.

En el caso del riojano Casas, la re-reelección fue rechazada por unanimidad, es decir por los cinco votos de los jueces.

Río Negro

Al igual que en La Rioja, el fallo también fue en el 2019 pero por 3 a 2. Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rossati a favor de la suspensión y en contra Carlos Rosenkraz y Elena Highton. El fallo fue el 22 de marzo y las elecciones estaban previstas para el 4 de abril. Alberto Weretilnek decidió correrse tras el fallo y anunció a Carreras como candidato.

En los considerandos del fallo de Río Negro, la mayoría impuesta consideró que el artículo de la Constitución Provincial impide la reelección de alguien que fue en forma consecutiva vicegobernador y luego gobernador. Y tomaron como antecedente la sentencia de la Corte que en 2013 impidió la re-reelección de Gerardo Zamora en Santiago del Estero.

El Tribunal consideró que la situación planteada en Rio Negro presentaba “una identidad casi absoluta con la que se produjo en 2013 en la provincia de Santiago del Estero, cuando no habilitó al entonces gobernador Gerardo Zamora –que culminaba su segundo mandato consecutivo de gobierno- a presentar una tercera candidatura al cargo de gobernador.

Agregó que resolver el caso planteado en Río Negro de la misma manera que se hizo para Santiago del Estero no sólo implica respetar los precedentes del Tribunal -lo que otorga previsibilidad jurídica a las partes y despejas suspicacias propias de la materia electoral-, sino que ofrece -además- la virtud republicana de desalentar la posibilidad de perpetuación en el poder, al darle sentido a la noción de periodicidad de los mandatos.

Las sentencias tuvieron un fuerte impacto político en las dos provincias en el año electoral. Tal es así que ayer, antes de que se conociera la sentencia sobre La Rioja, su gobernador logró la suspensión sin fecha de los comicios previstos para el 12 de mayo.

Santiago del Estero

El 22 de octubre falló la Corte suspendió las elecciones previstas para el 27 octubre del 2013. Aceptó la cautelar interpuesta por la UCR, que había sido habilitada por la Jueza de Primera Instancia y la Corte local una semana antes. Votaron Fayt, Petracchi, Lorenzetti, Maqueda a favor de la suspensión y en contra Highton y Argibay. Zaffaroni quedó afuera de la votación. Las elecciones se postergaron para el 1 de diciembre y Abdala ganó con el 65%.

Gerardo Zamora, radical de cuna, pero aliado del kirchnerismo, pretendía asumir por tercer mandato consecutivo, pero considerando que se trataba del segundo, porque la Constitución santiagueña había sido modificada en 2005, poco después de que iniciara su primer período, que él no contaba. El artículo clave de la Carta Magna provincial es el 152, que establece que el gobernador y vice ejercerán sus funciones por cuatro años y que, si han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente, no podrán ser elegidos para ninguno de ambos cargos. La jueza Suárez había declarado inconstitucional ese punto y le había permitido a la fórmula Zamora- Niccolari presentarse. De allí que la UCR trasladara el caso a la Corte, que con la cautelar que dictó suspendió los comicios.