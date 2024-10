Los abogados de San Juan van a elecciones con una fuerte grieta oficialista

El oficialismo del Foro, dividido en estas dos listas, tendrá enfrente a los abogados peronistas con apoyo de los bloquistas, con la propuesta liderada por Marcelo Navas y Gabriela Lanzone. Como suplentes juegan Paola Marconi y José Fraifer.

Los del Foro Independiente tienen como apoderado al ex candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, Marcelo Arancibia. Si bien jugó en 2023 en el mismo frente que Orrego, ahora argumentó en diálogo con TIEMPO DE SAN JUAN que "no hubo acuerdo, para nosotros los colegas de Abogados en Acción no entienden que la historia no es repetir en la abogacía lo que el PJ hizo cuando estaba en el poder". Es decir, declama que los abogados no pueden estar al servicio del Gobierno Provincial.

En Abogados en Acción reportan profesionales del PRO y Actuar y consiguió contener a parte de los otrora enrolados en el Foro Independiente que cuenta con miembros de Producción y Trabajo. Arancibia, que fue presidente del Foro, defiende la candidatura de Zuleta que tiene extracción peronista pero el año pasado fue candidato a diputado departamental por Chimbas en la lista de JxC que lideraba el propio Arancibia. Por esta diferencia de criterios el oficialismo jugará separado, lo que podría beneficiar a los letrados referenciados con el PJ.

image.png Martín Zuleta, en la campaña a diputado de Chimbas de 2023.

Estas elecciones se dan anualmente y se dirimirán en las urnas por decisión de los abogados matriculados de San Juan, el 22 de noviembre próximo.

Qué es y para qué sirve Jurado de Enjuiciamiento

El Jurado de Enjuiciamiento es el organismo constitucional que interviene cuando los jueces de Cámara, jueces de primera instancia, jueces de paz, defensores públicos, agentes fiscales, miembros del Tribunal de Cuentas, el Contador y tesorero de la Provincia, son acusados por incapacidad física o mental sobreviviente, por delitos en el desempeño de sus funciones, falta de cumplimiento de los deberes a su cargo y por delitos comunes.

Jurado de Enjuiciamiento 2024 Jurado de Enjuiciamiento 2024.

Tiene la facultad de suspender o remover de sus cargos a estos miembros del Poder Judicial.

Está integrado con un miembro de la Corte de Justicia designado por sorteo por ella; dos diputados elegidos por la Cámara y dos abogados de la matrícula elegidos de la misma manera en que se eligen los que integran el Consejo de la Magistratura y que reúnan las condiciones para ser miembros de la Corte, con la antelación suficiente para que esté en condiciones de constituirse a partir del primer día de enero de cada año. Los miembros del Jurado de Enjuiciamiento pueden ser recusados y excusarse por causa fundada.