Los 7 datos que nadie te contó de la visita de los hermanos Milei a San Juan

Autos out

La Policía de San Juan informó tanto a los vecinos personalmente como vía medios de comunicación que los autos estacionados en los alrededores de la Casa de Sarmiento debían ser retirados de la zona antes de la visita presidencial. Muchos no lo hicieron y cuando amanecieron el 4 de julio se encontraron con la sorpresa de que sus vehículos no estaban. ¿Dónde está mi auto? El nombre de la película taquillera protagonizada por Bradley Cooper fue la pregunta que se hicieron los vecinos.

Requisas in

Ni los funcionarios, ni los periodistas se salvaron de las requisas que hizo el personal policial en las inmediaciones de la Casa de Domingo Faustino Sarmiento. Se tomó el nombre de todos los asistentes y se los requisó. Fue cumpliendo este protocolo como detuvieron a un hombre con un arma de fuego en las cercanías a la casa del prócer.

Un clásico

El presidente Javier Milei llegó al aeropuerto a las 10.15. Tenía un traje oscuro y un sobretodo para hacerle frente al frío sanjuanino. Y no faltaron para complementar el outfit las clásicas zapatillas Nike, que se hicieron virales luego de un intercambio en X entre el primer mandatario y un usuario. El modelo de estas zapatillas es Get Fitter Air Zoom Superrep 3 y en San Juan no se consiguen. Al Presidente se lo vio con este calzado en reiteradas ocasiones, por ejemplo, durante su reunión con Elon Musk o al recibir el buque de Estados Unidos.

Ida y vuelta K

Una mujer se acercó a la Casa de Sarmiento y se expresó en contra de la visita presidencial. “Estábamos mejor con Cristina”, les dijo a los presentes, con quienes mantuvo un acalorado ida y vuelta. Además de los simpatizantes de Milei se pudo ver en las cercanías grupos de mujeres sanjuaninas, de peronistas y de partidos de izquierda manifestándose contra la visita.

Dos besos

La secretaria general de la Presidencia de la Nación, Karina Milei, se mostró muy cómoda en su visita a San Juan. En la puerta de la casa natal de Domingo Faustino Sarmiento saludó a los chicos del coro que cantaron en el acto oficial encabezado por el presidente Milei. Llamó la atención que saludara con dos besos, como tradicionalmente lo hacen los sanjuaninos.

Desconocido

Es sabido que pocos conocen el himno a Sarmiento que se entona en San Juan. Y la comitiva de funcionarios nacionales que llegó junto al presidente Javier Milei no fue la excepción. Los que estuvieron ahí afirmaron que hubo quienes decidieron tararear como si conocieran la letra de la canción pero lo cierto es que no. En el resto del país se entona un himno distinto en honor al prócer sanjuanino y esto sucede desde 1904. El ‘nacional’ lo aprobó el Consejo de Educación y creado por el inspector técnico de música Leopoldo Corretjer.