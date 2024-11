Lilia Lemoine blanqueó el despectivo apodo con el que se refieren los mileistas a Victoria Villarruel

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/lilialemoine/status/1857241808767438932?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1857241808767438932%7Ctwgr%5Ec108632b9985b3e064eb316a0b1c6c248366afd0%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Falpha-app.tadevel-cdn.com%2Fhostname%2Fnoticiasargentinas.com%2Fapi%2Fv1%2Fsandbox%2FPGJsb2NrcXVvdGUgY2xhc3M9InR3aXR0ZXItdHdlZXQiPjxwIGxhbmc9ImVzIiBkaXI9Imx0ciI2BVmljaGFjcnVlbCBlc3TDoSBtYW5kYW5kbyBhIHN1IGNhbGxjZW50ZXIgZGUgdmlsbGFycnVlbGluZXMgKHF1ZSBwYWdhIGNvbiByZWN1cnNvcyBkZWwgc2VuYWRvLCBuaSBzaXF1aWVyYSBsbyBwYWdhIGRlIHN1IGJvbHNpbGxvKSBhIGJ1c2NhciBpbmZvcm1hY2nDs24gbcOtYSBwYXJhIHBlZ2FybWUuIMKhTkkgRUwgS0lSQ0hORVJJU01PIExMRUfDkyBUQU4gTEVKT1MhPGJyPsKhUVVFIFRJUEEgT1NDVVJBIFJFU1VMVMOTIFNFUiE8YnI2BQW1hbnRlIGRlIGxhICZxdW90O2FsdGEgcG9sw610aWNhJnF1b3Q7LCAxMDAlIGNhc3RhLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vNDJJaHNhVUN4TSI2BcGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzQySWhzYVVDeE08L2E2BPC9wPiZtZGFzaDsgTGlsaWEgTGVtb2luZSDwn42LIChAbGlsaWFsZW1vaW5lKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2xpbGlhbGVtb2luZS9zdGF0dXMvMTg1NzI0MTgwODc2NzQzODkzMj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Ob3ZlbWJlciAxNSwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU2BCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCg3D3D%3Fv%3Ddeb981ce65ddacd69130f6a8cfb841bfs%3D849206b6ed91ee05b708281bb48f27eb&partner=&hide_thread=false Vichacruel está mandando a su callcenter de villarruelines (que paga con recursos del senado, ni siquiera lo paga de su bolsillo) a buscar información mía para pegarme. ¡NI EL KIRCHNERISMO LLEGÓ TAN LEJOS!

¡QUE TIPA OSCURA RESULTÓ SER!

Amante de la "alta política", 100% casta. pic.twitter.com/42IhsaUCxM — Lilia Lemoine (@lilialemoine) November 15, 2024

Para finalizar, la amiga del presidente Javier Milei aseguró que "ni el kirchnerismo llegó tan lejos" y continuó: "¡Qué tipa oscura resultó ser!". Para finalizar, Lemoine ironizó: "Amante de la 'alta política', 100% casta".

La última declaración picante de Lemoine contra la titular del Senado fue días atrás cuando afirmó que la vice se burlaba de Milei, antes de que el actual mandatario y su compañero de fórmula ganara las elecciones.

"Esto no me lo pueden negar porque es información que yo tengo y ella misma no lo puede negar, tenemos conocidos en común: antes de que ella fuera candidata de Javier… Se burlaba de él", dijo Lemoine en declaraciones a Radio Colonia.