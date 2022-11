Ley de Alcohol Cero: ¿cómo se aplicaría en San Juan si se aprueba?

En San Juan son comunes los operativos de control de alcoholemia. El alcohol cero en San Juan no rige, pero sí en otras provincias.

En el Gobierno de San Juan miran con atención cómo se desarrolla el debate en el Congreso de la ley nacional de alcohol cero al volante, que acaba de conseguir media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación y se encamina a otra intensa negociación en el Senado. Es que la norma abre las aguas sobre un asunto sensible: buscar el equilibrio entre la noble causa de evitar siniestros viales y respetar las economías regionales en lo que respecta a la industria vitivinícola. Por eso antes y durante el tratamiento de esta norma se escuchan voces encendidas a favor y en contra, con sus respectivos argumentos.

Un asunto tan espinoso, en lo político genera un brete en las provincias que es cómo se va a implementar esta prohibición de consumo en los conductores. Hay varios distritos que ya tienen incorporado el alcohol cero en sus normativas, como son Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán, y múltiples municipios.

Esto da cuenta de que cada provincia puede dictar sus propias normas en cuanto al tránsito. La Provincia de San Juan, por Ley 6.684 (Ley Nº528-R) y decretos reglamentarios, adhiere íntegramente a lo establecido en la Ley Nacional de Tránsito Nº24.449, que es la misma que está siendo revisada ahora en el Congreso. Esto es, hasta ahora, que se permite cierto grado de alcohol a los conductores de vehículos particulares como autos y motos.

De acuerdo a la normativa nacional a la que adhirió San Juan, se dispone en el territorio provincial la prohibición de "conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a 500 miligramos por litro de sangre. Para quienes conduzcan motocicletas o ciclomotores queda prohibido hacerlo con una alcoholemia superior a 200 miligramos por litro de sangre. Para vehículos destinados al transporte de pasajeros, de menores y de carga, queda prohibido hacerlo cualquiera sea la concentración por litro de sangre". También se establece que "la autoridad competente realizará el respectivo control mediante el método adecuado aprobado a tal fin por el organismo sanitario".

alcohole cero.webp San Juan permite el alcohol en sangre al conducir que estipula la ley nacional de tránsito.

Entonces, si no resultara "políticamente correcto" adoptar en San Juan el Alcohol Cero al conducir, ¿puede no hacerlo? La respuesta es "ni". Al menos, así lo plantearon fuentes gubernamentales a Tiempo de San Juan. "Hay que ver cómo queda sancionada y luego resolver qué se hace", explicaron las fuentes.

Por lo que se visualiza a esta altura, San Juan aspira a ver si está obligada o no a respetar la medida de Alcohol Cero dentro de los límites provinciales. Si en la redacción final la norma nacional se aprueba con una simple invitación a adherir a los distritos o si se sanciona como una ley de orden público que condiciona a aplicarla sí o sí. Son cuestiones técnicas que van a mirar muy de cerca en el Gobierno local, explicaron las fuentes.

Antes de la media sanción en el Congreso, Sergio Uñac recibió varias organizaciones en su despacho, incluida la COVIAR que rechaza la norma en pleno, junto a entidades del sector empresarial y de trabajadores viñateros que hacen lobby por "el no". El gobernador planteó públicamente su posición: "Es un clásico en la Argentina tocar los temas de forma parcial y no en su integralidad", sostuvo. Y afirmó que "el problema de los accidentes de tránsito y el alcohol al volante se los trata de forma aislada y no como un problema integral que requiere consensos y políticas públicas que aborden la educación, la prevención y las sanciones".

Así las cosas, resultó llamativo que los legisladores uñaquistas votaran a favor. En la previa se escuchó justificar este apoyo en que se había discutido e incluido en el dictamen de comisión las opiniones de las provincias vitivinícolas. Sin embargo, se aprobó el alcohol cero tan refutado tal y como se preveía.

Norma impulsada desde Nación

En la sesión especial que la Cámara Baja realizó este jueves por la mañana, el Alcohol Cero al volante logró 193 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones. Ahora el proyecto está listo para ser votado en el Senado, y de repetir el resultado positivo, se convertirá en ley.

oper.jpg

La iniciativa del organismo del Ministerio de Transporte propone que sea cero la única graduación permitida de alcohol en sangre para todas las personas que conduzcan cualquier tipo de vehículo con motor, tal como sucede hace varios años con los conductores profesionales. La normativa de alcohol cero para la conducción rige actualmente en 12 provincias y más de 40 ciudades argentinas.

Al respecto, el ministro Alexis Guerrera afirmó: “Estamos muy agradecidos con las y los legisladores por la media sanción que la Ley Alcohol Cero tuvo en la Cámara de Diputados. Es una gran muestra de apoyo de quienes representan al pueblo argentino a una ley que viene a salvar vidas, sobre todo entre las personas más jóvenes”.

"Ahora estamos a un paso de contar con esta herramienta tan importante para la sociedad, para nosotros y para las asociaciones de víctimas de siniestros viales y la ANSV que trabajaron en conjunto en la redacción del proyecto que logró llegar hasta acá. Estamos convencidos de que, en el Senado, vamos a tener el apoyo y la aprobación final para que el respeto por la vida a la hora de circular sea una prioridad para todos y todas”, cerró el ministro.