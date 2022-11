Media sanción a la ley de Alcohol 0: ¿cómo votaron los diputados sanjuaninos?

El resultado fue contundente: 193 votos afirmativos, 19 negativos y 4 abstenciones.

El único diputado sanjuanino que votó contra la modificación fue José Luis Gioja. Walberto Allende, Fabiola Aubone, Graciela Caselles, Marcelo Orrego y Susana Laciar lo hicieron por la afirmativa.

El proyecto para modificar el artículo 48 de la ley de tránsito, y cuyos efectos ya rigen en 10 provincias argentinas, establece la prohibición de conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a 0 miligramos por litro de sangre en todo el territorio nacional.

El dictamen de mayoría tuvo un amplio consenso, y sólo 3 legisladores presentaron uno de Minoría (Jimena Latorre –UCR-, Germana Figueroa Casas –PRO- y Maximiliano Ferraro -CC-ARI-) basado en el modelo mendocino de mantener el 0,5 g/l de alcohol en sangre, pero con un endurecimiento de las penas y sanciones de aquellos infractores que no cumplan con la normativa.

El proyecto había suscitado críticas desde entidades ligadas a la producción y comercialización de vinos como, por ejemplo, la COVIAR.

El director por San Juan de la entidad, Gustavo Samper, ya había reclamado "la participación del Gobierno por una ley que no está mal. La conflictividad vial no solo viene por el consumo de alcohol. Siempre desde COVIAR propiciamos el consumo responsable del alcohol. Es importante dejar claro eso, no se busca el exceso sino acompañar con un brindis un asado, una cosa responsable. Creemos que en la tolerancia cero tomar el consumo de alcohol como causa de la siniestralidad es tomar una sola pata. No sirve".