Alcohol cero al volante: los argumentos de COVIAR para rechazar la ley nacional

Según el director por San Juan en COVIAR, Gustavo Samper, "pedimos la participación del Gobierno por una ley que no está mal. La conflictividad vial no solo viene por el consumo de alcohol. Siempre desde COVIAR propiciamos el consumo responsable del alcohol. Es importante dejar claro eso, no se busca el exceso sino acompañar con un brindis un asado, una cosa responsable. Creemos que en la tolerancia cero tomar el consumo de alcohol como causa de la siniestralidad es tomar una sola pata. No sirve".