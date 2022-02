Ley de Alcohol Cero: COVIAR propondrá un proyecto distinto que no afecte al sector

Tras la reunión del directorio de la Corporación Vitivinícola Argentina en la provincia, donde entre los temas tratados se hizo un análisis del impacto económico que tendría en las provincias vitivinícolas el proyecto de Ley de Tolerancia Cero, desde la COVIAR confirmaron que han resulto elaborar un proyecto aparte.

En abril del 2021 se presentó ante el Congreso de la Nación el proyecto de Ley de Alcohol Cero al Volante para todo el territorio nacional. Tras su presentación, despertó la debido a las distintas posturas políticas, sobre todo en jurisdicciones donde la actividad vinícola es un pilar fundamental para la economía regional, ya que la normativa en discusión propone que quien haya bebido no pueda conducir un vehículo.

En ese sentido, Juan Alberto Zuccardi, titular de la COVIAR, anticipó a Tiempo de San Juan que, preocupados por la problemática vial, en conjunto con otros sectores van a elaborar un proyecto de ley que procure conservar la cultura y calidad de vida de los argentinos. “Estamos de acuerdo en que debe haber un límite y debe estar controlado con educación y penalización cuando se exceda en cierto nivel, pero nos parece importante que el vino pueda seguir siendo la bebida nacional y no sea estigmatizado”, dijo.

Si bien no hay mucho para adelantar sobre el tema, Zuccardi confirmó que los pilares fundamentales del proyecto estarán enfocados en la educación, control y penalización en caso de exceso de alcohol al volante. Es importante recordar que actualmente está permitido circular con una máxima de 0.5, equivalente a dos copas y media de vino.

“La tolerancia cero no es posible porque no hay aparatología para medir el cero. Además, el proyecto ya presentado afecta el desarrollo de muchas actividades. En Argentina y en muchos países del mundo la tolerancia es 0.5, y en otros países es 0.3. Hay diversas posiciones, pero hoy sostenemos que el problema de la siniestralidad no está dado por la tolerancia de alcohol en sangre, sino por la falta de controles, de educación. Además, los accidentes se producen cuando la gente tiene un alto porcentaje de alcohol en sangre” detalló el presidente de la COVIAR.

Sin mayores detalles y sin precisar fecha de presentación, es probable que el texto del nuevo proyecto esté listo para este año, teniendo en cuenta que el proyecto de tolerancia cero espera su tratamiento en la Cámara de Diputados.