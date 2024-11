Las hipótesis de una especialista en crimen organizado sobre los 140 kilos de droga en 25 de Mayo

La exdirectora de la Escuela Nacional de Inteligencia, la sanjuanina María Luisa Velasco , participó de Off the record, el streaming de Política de Tiempo. La especialista en Inteligencia Estratégica y Crimen Organizado habló sobre el caso que sacude a la provincia: el decomiso de 140 kilos de droga transportada por un empleado de la Municipalidad de 25 de Mayo en una movilidad oficial. "Un hallazgo sorprendente. Indudablemente, la Policía Federal ha actuado aplicando la inteligencia para poder llegar a este gran decomiso, uno de los más grandes que se conoce en la historia de San Juan", dijo.

El caso se destapó cuando, en las primeras horas del viernes 1 de noviembre, Angel Ricardo "Richar" Gutiérrez Garay, fue sorprendido en la estación de servicio haciendo el trasbordo de un camión que llegaba desde Mendoza y dejó la droga al joven en la furgoneta municipal. 140 kilos de marihuana y 2 de cocaína, que fueron secuestrados en el domicilio de una supuesta cómplice. Mercadería por un valor de mercado calculado en 1.250 millones de pesos, algo más de un millón de dólares.

La pregunta obvia ante tamaño decomiso de droga en San Juan está enfocada en los lazos que unen -o no- a un empleado municipal, que presta servicio para el departamento desde hace una década, con los hermanos Quiroga Moyano -Juan Carlos y Rolando- que gobiernan el departamento desde el 2003 hasta el año pasado cuando ganó Rodolfo Jalife, hijo político de ambos. Para la experta sanjuanina "es un tema muy delicado. No podemos hacer presunciones, pero sí podemos hacer hipótesis".

En ese sentido, Velasco puntualizó que "como organización criminal -porque no estamos hablando de plantaciones o hallazgo para consumo- hay que tener en cuenta que este fenómeno se produce con la connivencia de ciertos sectores políticos, policiales o penitenciarios. No se puede pensar en un procedimiento de este tipo como responsabilidad de una sola persona que hace un negocio personal".

La exfuncionaria sanjuanina, célebre por su accionar al frente del Ministerio de Gobierno durante la intervención de la Municipalidad de Jáchal, dijo que "hay que empezar a profundizar las hipótesis. Es un departamento rural que tiene límites con dos provincias -San Luis y Mendoza- en donde pasa la Ruta 20. ¿Fue de tránsito? ¿Hay plantaciones? Porque para conseguir el almacenamiento de 140 kilos se necesita una producción bastante importante. Una planta de marihuana en una invernadero produce como máximo 500 gramos. Duplica en espacios abiertos con mucha luz. Nuestra provincia ofrece las condiciones climáticas".

Por eso, para Velasco el hallazgo en un "departamento rural no tiene que sorprendernos. Hay que fijarse que Sinaloa, Maldonado, algunas localidades mexicanas no son justamente centros urbamos. Entonces, hay una serie de cuestionamientos que las fuerzas de seguridad deben estar planteando. Puede ser que San Juan no sea una plaza donde vaya a consumirse esa cantidad de droga. Indudablemente, San Juan debe pertenecer a un engranaje, por eso estamos hablando de organización criminal. Lo enfocaría en la búsqueda de esa organización. Los delitos federales no están enfocados en un solo lugar porque las organizaciones no se dedican exclusivamente al narcotráfico. Están relacionados con otros delitos. Fundamentalmente con el lavado de activos".

"San Juan, justamente, por no ser un gran centro urbano, es un punto ideal para pasar desapercibido a los movimientos de las organizaciones narcos. La intelingencia de las organizaciones criminales generalmente supera a las que hacen las fuerzas de seguridad. No se elijen lugares al azar. Tenemos un hecho, una cuestión fáctica, que es el hallazgo. No podemos descartar ninguna hipótesis. El narcotráfico es un delito federal, los que tienen que combatirlo son las fuerzas de seguridad federales. Lo que no quita que las fuerzas provinciales puedan tener una acción coordinada, que en este caso particular lo amerita. Porque la pregunta de fondo es de dónde venía la droga", marcó la formadora de agentes de inteligencia.

Cómo operaban los narcos del caso que involucra al municipio de 25 de Mayo

Lo primero para rescatar de esta causa es que hay un total de ocho detenidos y están en la mira por ser miembros de una banda criminal que cometió los delitos de transporte, distribución y venta de droga. Esto son: Pablo Fernando Castillo, de profesión camionero y oriundo de Chaco; Raúl Horacio Vargas (está preso en el Servicio Penitenciario Provincial); Héctor Leonardo Guiñez; Luis Alberto Garipe, también alojado en el Penal de Chimbas; Ángel Ricardo Garay, empleado municipal de 25 de Mayo; Melisa Elizabeth González; Marcela Verónica Recupero y Angélica de las Mercedes Falcón, pareja del preso Luis Alberto Garipe.

Los 8 están en el Servicio Penitenciario Provincial, a todos se les negó la excarcelación y en las próximos días -según la investigación- podrían ser procesados.

Esta investigación se nutre con data de antes de agosto, es decir, antes de la implementación del Sistema Acusatorio en la Justicia Federal sanjuanina. Por esta razón, la causa se está investigando con el “sistema viejo”, y recayó en manos del juez federal Leopoldo Rago Gallo y la Secretaría N°4 a cargo de Florencia Gutiérrez.

Cómo cayó la banda

Según el expediente al que tuvo acceso Tiempo de San Juan, la investigación comienza con la comercialización de estupefacientes. El primero en caer en las “líneas investigativas” fue Raúl Horacio Vargas que, operando desde la cárcel, tenía comunicaciones telefónicas con personas que realizaban el “menudeo” de drogas. Ahí es cuando cae alguien de su entorno familiar, precisamente su cuñada Melisa Elizabeth González. Ahí los investigadores confirmaron que Vargas le decía a González cómo debía adquirir, comercializar y distribuir la droga.

El tercero que cayó por las pesquisas fue Luis Alberto Garipe, que también estando desde el Penal, utilizaba el mismo celular de Vargas. Por ahora, estaría señalado como el contacto directo con el proveedor de droga. Garipe “arreglaba” los cargamentos que venían hacia San Juan.

Así saltó el arreglo que tuvo Garipe con el camionero chaqueño, Pablo Federico Castillo alias “Messi”. Como así también salió a luz el nombre de Angélica de las Mercedes Falcón, ya que esta tenía comunicación con su pareja, el preso Luis Alberto Garipe. Las charlas entre Garipe, Castillo y Falcón se trataban de cargamentos de marihuana, uno de ellos el que explotó al conocimiento público el pasado 1 de noviembre en Las Casuarinas, 25 de Mayo.

En este contexto, se desprende un sexto imputado. Héctor Leonardo Guiñez, que también hacía sus maniobras desde el Penal, tenía comunicaciones referidas al narcotráfico, precisamente, se encargaba de los cargamentos de cocaína (en esta investigación encontraron dos kilos). Ahí es donde entra la pareja de Guiñez; Marcela Verónica Recupero, quien se encargaba de las maniobras, recaudación de dinero y la comercialización.

Para la Justicia: el cabecilla de la banda es Garipe. Y trabajaba en conjunto con Castillo (camionero) que tenía los contactos para conseguir los estupefacientes. Además, estaría comprobado que Falcón y González eran las encargadas de la administración de las drogas y comercializarlas al menudeo.

Qué rol tiene el empleado municipal de 25 de Mayo, Ángel Ricardo “Richard” Garay

Una de las declaraciones indagatorias a las que Tiempo de San Juan pudo acceder es la de este empleado municipal, que fue hallado con diez bolsas de nylon con un total de 115 kilos y 860 gramos de marihuana.

“Richard”, para todos los veinticinqueños, argumentó en su indagatoria que Falcón lo contactó y que le dijo que llevara unos paquetes, que él creía que eran de ropa.

Fuentes del caso indicaron a este diario, que los investigadores no estaban atrás de Garay y que cayó por el cargamento que llevaba y que con anterioridad había buscado en la casa de Falcón.

De igual manera, él esta preso y siendo investigado. Los que llevan la causa están tratando de corroborar si Garay tenía comunicación con Falcón, o algún otro miembro de la banda.