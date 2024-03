La UNSJ, en la desesperante espera de plata

En la Universidad Nacional de San Juan siguen a la espera de los fondos prometidos por Nación para darles un alivio en los gastos de funcionamiento. La idea es contar con este dinero cuanto antes para poder hacerle frente a, por ejemplo, a una boleta de la luz que esperan de 60 millones de pesos. "Podrían haber llegado ya pero no", dijo sobre estos dineros el rector Tadeo Berenguer a Tiempo de San Juan.

De todas maneras, el dinero es exiguo para mover el enorme aparato universitario. "Hablan de un 67, 70% de los gastos de funcionamiento. A veces se confunde y dicen que es del presupuesto universitario. No, nuestro presupuesto en estos momentos está sufriendo un desfasaje. Está creciendo el sector, se está achicando la parte de funcionamiento. Estamos alrededor de un 5%. ¿Por qué? Porque el presupuesto es uno solo. Y como se está incrementando a través del sistema paritario los sueldos del personal, entonces de esa torta grande, cada vez es más grande lo que se lleva la parte presupuestaria de salarios, y se va achicando el gasto de funcionamiento que no lo incrementa el Gobierno Nacional".

En este marco, el rector explicó que "sobre ese 5% que nos está enviando la Nación, que este mes de enero y febrero nos ha enviado 150 millones de pesos, que es lo mismo que nos enviaron en enero y febrero del 2023, sobre eso se va a aplicar el 70%. O sea que llegaríamos alrededor de 250, 255 millones de pesos".

En enero, la UNSJ pagó 20 millones de pesos en la factura del servicio eléctrico. "Con el aumento de casi 700%, al sacar los subsidios y sacar todo, se nos va a ir alrededor de 60 millones de pesos. O sea que, de los 150 que nos daban, 60 son para energía eléctrica, quedando gas, agua y el montón de servicios. Es inadmisible", se quejó Berenguer.

El rector analizó que después de haberse declarado la emergencia económica, lo que equivale a una habilitación del Consejo Superior a las autoridades constituidas por rector, decanos y directores de institutos a sentarse mes a mes, para analizar cómo distribuir los fondos y salir adelante. "Mes a mes vamos a tener que ir viendo estas partidas que el gobierno nacional nos pueda llegar a enviar", remarcó Berenguer.

El panorama es oscuro: "Hasta ahora tenemos, como todas las universidades están diciendo, tenemos presupuesto para funcionar hasta el mes de mayo o junio".

Los caminos del ajuste en la UNSJ

¿Qué estudian en la UNSJ para ajustarse? "No hay muchas opciones. Porque los salarios no se pueden tocar", afirmó el rector.

Llevó un poco de tranquilidad con las carreras actuales, "no hay que tener miedo porque las carreras están sustentadas por una grilla docente que está financiada por la Nación. Los docentes están y van a seguir cobrando".

Las que no verán la luz, al menos por el momento, son Psicología y Medicina, proyectadas para abrir en este 2024 y que quedaron congeladas en medio de la recorte nacional. Esas carreras "no han sido financiadas por el gobierno nacional, por lo tanto no las podemos implementar", aclaró.

Berenguer dijo que se están haciendo gestiones para ver si otros entes podrían financiarlas. "Tenemos conversaciones muy incipientes con el gobierno provincial, ya lo hubo con el anterior, sobre todo con medicina, porque había un gran interés de esa carrera en la provincia". También se está pensando en gestionar en las empresas mineras para llevar adelante obras como la Escuela de Música, que está hace años inconclusa.