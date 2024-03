La UNSJ declaró la emergencia presupuestaria

Para ello, las autoridades de la casa de altos estudios deberán aplicar diferentes estrategias, con el objetivo de asegurar el funcionamiento de las unidades académicas.

Cabe destacar que, la semana pasada, se conoció que Nación destrabó fondos para las universidades del país, en medio de una profunda crisis de estas instituciones, que obligó a la UNSJ a hacer importantes recortes, como por ejemplo en el uso de la electricidad. El secretario administrativo de la universidad estatal local, Ricardo Coca, habló sobre los alcances de este dinero que se espera que llegue para aliviar a la institución.

Coca aseguró que todavía no le ha llegado a la Universidad Nacional de San Juan la resolución que tiene que emitir la Secretaría de Políticas Universitarias nacional y relativizó el impacto de estos fondos. "Era algo que se venía comentando, que iba a ser en el orden del 67 al 70% para la partida de gastos de funcionamientos. Esto es importante, no es un 70% de estos presupuestos. Esto sí lo evaluamos en orden de todo el presupuesto que estamos hablando, que no está más allá del 3% el presupuesto anual", aclaró en diálogo con Estación Claridad.

En este marco, Coca precisó que "así que esto es nada más que para gastos de funcionamiento e implicaría que 150 millones de pesos que recibimos mensualmente para el funcionamiento de toda la universidad, lo que vamos a recibir está en el orden de los 250 millones de pesos. Es decir, un incremento del 70%, contra un incremento del 240% interanual. O sea que es bastante por debajo de lo que van a incrementarse todo el tema de servicios y demás como el tema de energía".

El funcionario destacó que este dinero es solamente para la partida de funcionamiento de la UNSJ y no incluye sueldos. Es decir, que va destinado a pago de energía, pago de becas, comedor, investigación, extensión, higiene y seguridad y obras menores.

"En el caso de la energía eléctrica inclusive está por encima el aumento previsto de lo que es la inflación interanual. Es apenas un paliativo que, bueno, te ayuda un poco pero que está lejos de lo que había solicitado el CIN para gastos de funcionamiento, que era acompañar la inflación interanual", opinó Coca.

¿Cuál ha sido el desarrollo salarial durante este año? Coca dijo que "en enero hubo 0% de aumento. En febrero se otorgó el 16% de aumento y se está hablando que para el medio de marzo sería un 12%. O sea, que si sumamos 16 y 12, estamos muy por debajo de lo que es el índice inflacionario. Eso trae, una cuestión del gremio porque el tema salarial se resuelve en Buenos Aires. O sea, nosotros en ese sentido no tenemos nada que hacer acá desde San Juan en lo que es la paritaria nacional. Nosotros tenemos una paritaria en particular que es para condiciones laborales. Entonces, lógicamente los gremios están planteando este esquema en donde los aumentos corren muy por debajo de la inflación".

Sobre la creación de las carreras de Medicina y Psicología anunciadas y ahora congeladas por falta de recursos, Coca, dijo que siguen en stand by. "Yo para hacerles gráfico sobre cómo se componía el presupuesto nacional para las universidades cuando lo tenía. Una parte va directamente a las universidades y otra parte, que es lo que se llamaba debajo de la línea, era de distintas partidas que se usaban para desarrollar carreras y demás. Es decir, cuando una universidad presentaba una carrera que se consideraba crítica, como puede ser el caso de Medicina, como puede ser el caso de Psicología, la Subsecretaría lo evaluaba y decía, bueno, envío los montos suficientes para cubrir los cargos de esa carrera. O sea que este 60%, como digo, es para funcionamiento, no tiene nada que ver con lo que son cargos. Por ende, es bastante improbable por ahora que, si no se reimplanta este esquema de financiar carreras críticas, las podamos llevar adelante", aseguró.