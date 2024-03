Plata para la UNSJ: cuánto llegará, qué se priorizará y la nueva tendencia de los estudiantes

Coca aseguró que todavía no le ha llegado a la Universidad Nacional de San Juan la resolución que tiene que emitir la Secretaría de Políticas Universitarias nacional y relativizó el impacto de estos fondos. "Era algo que se venía comentando, que iba a ser en el orden del 67 al 70% para la partida de gastos de funcionamientos. Esto es importante, no es un 70% de estos presupuestos. Esto sí lo evaluamos en orden de todo el presupuesto que estamos hablando, que no está más allá del 3% el presupuesto anual", aclaró en diálogo con Estación Claridad.