Ajuste de fondos para la UNSJ: recorte de becas y ahorro en el uso de la luz, el primer impacto

Alumnos, docentes y personal no docente de la Universidad Nacional de San Juan se reunieron para hacer un abrazo simbólico a la Facultad de Ingeniería en reclamo por el ajuste impuesto por Nación.

La situación en la Universidad Nacional de San Juan es compleja, según afirman sus integrantes. Es que, una de las medidas impuestas por el presidente Javier Milei fue mantener el presupuesto para las universidades públicas de país en el mismo monto que el año pasado, a pesar de la inflación. Sumado a eso, los fondos todavía no llegan y hay incertidumbre sobre los envíos. A su vez, la pérdida de subsidios en los servicios tiene alto impacto en los gastos de funcionamiento de la institución. Frente a estos ajustes, desde las facultades toman diversas medidas con el fin de seguir funcionando.

En ese marco, esta mañana, docentes, personal no docente y alumnos de la UNSJ se reunieron en la Facultad de Ingeniería en un abrazo simbólico para expresar el rechazo al recorte presupuestario que afecta a las universidades públicas del país.

image.png

“Esta actividad busca mostrar todos los reclamos que se vienen haciendo para que las universidades del país, y en particular nuestra universidad, puedan funcionar como lo han venido haciendo hasta ahora. Y sin recursos no se puede brindar todos los beneficios necesarios y seguir cumpliendo con todo lo que es actividades de becas o programas académicos. Entonces, si la parte económica no está disponible vamos a tener que ir restringiendo distintos aspectos”, comentó sobre el reclamo el decano de Ingeniería, Oscar Mario Fernández.

En cuanto al impacto que ha tenido hasta el momento la falta de fondos, el Decano aseguró que, ya analizan recortar la cantidad de becas que ofrecen las distintas facultades, mientras se está buscando ahorrar en los servicios básicos, como el uso de la electricidad.

image.png Oscar Fernández, decano de la Facultad de Ingeniería.

“En lo académico más allá de lo que represente el reclamo a nivel salarial del personal docente y no docente, las facultades siguen funcionando, las clases se siguen dictando. Los docentes cumplen con el trabajo académico que se desarrolla año a año, aún en este año que no va a ser el mejor, todo se sigue desempeñando con normalidad. Los investigadores siguen haciendo sus tareas, los institutos tratan de llevar adelante todos los compromisos asumidos a través de sus convenios de extensión o de transferencia lo siguen haciendo. El tema es cómo están el retorno y el reconocimiento”, detalló Fernández.

Pero agregó que, “las actividades se mantienen hasta ahora con los montos que estaban acordados hasta el año pasado. Como consecuencia, no podemos garantizar mejoras en el caso el presupuesto de cada una de las de las unidades de las facultades. Por ejemplo, nosotros tenemos becas propias para los alumnos de desayuno, fotocopias y asistencia económica. Hasta el momento se está entregado con el valor acordado, pero no hemos podido hacer la actualización acorde al aumento de los precios. Entonces, estamos analizando para ver hasta dónde podemos llegar y qué número de becas podemos asignar. No vamos a dejar de darlas, pero tampoco vamos a poder dar la cantidad que teníamos anteriormente, porque hay que actualizar los montos”.

image.png

En cuanto al uso de los servicios, aseguró que, “es un tema fundamental. Tenemos que lograr llevar adelante los pagos que están pendientes. Entonces, creo que cada unidad de la Universidad debe considerar el control de su uso. Cada unidad debe dar el mensaje a los docentes, al resto del personal que trabaja en ellas y los alumnos de mantener nuestras facultades en condiciones, tratando de evitar el gasto inútil, muchas veces, tanto en la parte de confort como en la parte de la electricidad, que son los gastos más importantes que tenemos".

Para finalizar, Fernández se refirió a la incertidumbre que ronda en torno a la llegada de los fondos. Al respecto, dijo que, "no tenemos respuesta a nada. Sólo hay versiones. Inclusive el presupuesto de la Universidad está siendo liquidado mensualmente, en cuotas, por la prórroga de presupuesto que hubo desde la Nación, del Tesoro Nacional. Por lo que, estamos trabajando a cuentagotas. Y a eso se suma que ni siquiera hay algunos indicios que marquen que se haya considerado una mejora para el presupuesto de la Universidad, que en principio sería asignado ahora en marzo, pero eso tampoco está certeramente aprobado".