La UCR tendrá candidatos a intendente pero no competirá por la gobernación: los nombres

En un escenario montado en el club Sanjuaninos Juniors, se pudo ver a la cúpula del frente Cambia San Juan festejando la candidatura a gobernador de Marcelo Orrego. Uno de los dirigentes que estaba celebrando junto al ex intendente de Santa Lucía fue le presidente del radicalismo, Eduardo Castro. La máxima autoridad de la UCR dijo que, por el momento, irán con candidatos propios a intendente pero que no pelearán por la gobernación con fórmula propia. Apoyan a Orrego y si dentro del frente no se considera necesario por estrategia sacar una fórmula netamente radical, acompañarán al líder de Producción y Trabajo.