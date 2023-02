Orrego, candidato a gobernador: críticas a Uñac, discurso duro y nombre del sublema

Este lunes, el diputado nacional Marcelo Orrego confirmó su aspiración a la primera magistratura de la provincia. En un acto multitudinario que tuvo todos los condimentos de una liturgia peronista -aunque sin marcha- anunció: "Quiero ser gobernador de San Juan". También hay nombre del sublema que usará dentro de Juntos por el Cambio: figurará Cambia San Juan. No dijo nada sobre su compañero de fórmula. Sin embargo, el intendente de Rivadavia -departamento donde se hizo el evento-, Fabián Martín, expresó con cautela que, si la mesa directiva de la alianza se lo pide, "será un honor".

El santaluceño dio un virulento discurso. Criticó al Gobierno nacional -"un Presidente desdibujado"- y apuntó de lleno contra el gobernador Sergio Uñac: "Veo un Gobierno provincial que es cómplice, que lo avala, y así no puede ser. Han perdido la confianza en la gente". Acto seguido, dijo que este San Juan es el de "las insatisfacciones" y que “gobernar es administrar prioridades. Debe haber cambios en San Juan porque la inmensa cantidad de sanjuaninos la está pasando mal".

Luego, Orrego habló de la inseguridad. "Vos vas y salís, y por una bicicleta o un celular te meten un tiro", señaló, y agregó: "Tenemos que enfrentar las mafias, no puede ser que nos estén matando a nuestros hijos, esas lacras que son los dealers y los narcos". Hacia el final, fue categórico: "Todos quieren un cambio y vienen cambios con certezas, no saltos al vacío. Vamos a consolidar las cosas que se hicieron bien, pero no nos va a temblar la mano en cambiar las cosas que se hicieron mal", cerró ante la euforia militante, que sostenían los carteles con el eslogan del sublema: "El cambio es AHORA".

Los carteles, precisamente, fueron protagonistas de la jornada amarilla en el microestadio del Club Sanjuaninos Juniors. Los nombres de los candidatos a intendente -confirmados oficialmente o no- ocuparon parte del espacio. Por Chimbas, hubo presencia de Carlos Mañé, Mario Torrejón y Mauricio Camacho. En Rivadavia, Picón, Miodowsky y Raúl Ibaceta. En Sarmiento, José Luis Furió. En Capital, Guido Romero y Rodolfo Colombo. En Caucete, Miguel Caselles. En Rawson, Adrián Martínez.

En cuanto al compañero de fórmula, Martín, que presentó a Orrego en el acto, dijo que "no hay nada definido". Pese a la frase políticamente correcta, comentó que si se lo proponen "con el mayor honor voy a estar donde la mesa decida". Sin embargo, continúan las especulaciones respecto a que el intendente podría tener un sublema aparte. Lo mismo ocurre con Eduardo Cáceres del Pro y Marcelo Arancibia del Gen, que no estuvieron en el acto.