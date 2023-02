Con aroma a lanzamiento, Orrego convocó a toda la tropa de Juntos por el Cambio en un territorio amigo

El mandatario provincial fue el primero en declarar sus intenciones. En conferencia de prensa, durante la presentación de la Vuelta Internacional a San Juan, Uñac dijo que iba por la re-reelección a gobernador. "Ahora tenemos el desafío de consolidar el modelo San Juan que no me pertenece a mí sino a todos los sanjuaninos. Para poder cuidar este proyecto colectivo, plural y federal que ha priorizado los intereses locales y que sueña con seguir haciendo grande la provincia", dijo en ese momento.

Luego llegó el turno del legislador nacional. Con una campaña previa con el eslogan "Vuelve", Gioja presentó su candidatura también en una conferencia de prensa. Esta vez en la sede de Lealtad Justicialista en Capital. "Vamos a volver porque no basta gobernar para la gente, vamos a volver para gobernar con la gente. Eso es lo que necesitamos. Queremos volver y he vuelto", arengó el ex jefe de Estado provincial en su discurso.

Hacía ruido el silencio de la oposición. Sobre todo del espacio contrario al Gobierno local más votado en las elecciones legislativas nacionales del 2021. Juntos por el Cambio -que, valga la redundancia, cambiará de nombre de cara a los comicios provinciales del 14 de mayo- sostenía hermetismo respecto a las decisiones electorales. Por su rol protagónico, que Marcelo Orrego sea aspirante al Sillón de Sarmiento no es una sorpresa. Pero falta que el ex intendente de Santa Lucía lo ponga en palabras.

Fuentes de Producción y Trabajo -partido fundado por el senador Roberto Basualdo y que actualmente timonea Orrego- afirmaron a Tiempo de San Juan que el acto en el microestadio del Club Atlético Sanjuaninos Juniors, en Rivadavia, tiene todos los condimentos para el lanzamiento oficial. "Estarán presentes todas las líneas internas de Juntos por el Cambio de todos los departamentos", comentaron. En el evento, que está programado para las 20 del lunes que viene, Orrego "hará una bajada de línea" y pretende que todos los candidatos "se conozcan entre sí".

De momento, al cierre de esta edición, se desconoce si el diputado nacional del macrismo presentará a un compañero de fórmula. Las especulaciones están a la orden del día. Fundamentalmente porque Orrego eligió Rivadavia, municipio conducido por su socio político y vicepresidente de Producción y Trabajo, Fabián Martín. Ergo, hay un rumor sobre que podrían ir juntos en la primera categoría de la lista. Otros aseguran que no, que existe la posibilidad de que haya dos sublemas diferentes y que los encabece por separado.

La ley de lemas -Sistema de Participación Ampliada y Democrática (Sipad)- permite ese tipo de movidas. Pues bajo el paraguas de un frente, pueden presentarse tantas listas como sean posibles, siempre y cuando cumplan el requisito de armar candidaturas a intendente en, al menos, diez departamentos. En Juntos por el Cambio se amoldaron a las reglas del juego -más allá de que judicializaron el sistema desde el minuto uno- y se avizoran tres listas por ahora: la de Orrego (con o sin Martín), la del Pro (que encabezaría Eduardo Cáceres) y la de Marcelo Arancibia. El radicalismo, el bloquismo disidente, Actuar y Dignidad Ciudadana, por estos días, no presentarían aspirantes a la gobernación.