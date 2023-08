La transición del poder en San Juan: dos departamentos en conflicto y dos herméticos

En la antesala a las elecciones provinciales, el 18 de abril, el ahora gobernador electo Marcelo Orrego puso la lupa sobre el traspaso en declaraciones públicas. "Es mucho el lapso, son siete meses y medio. No estoy de acuerdo en que las elecciones hayan sido desdobladas”, dijo en el programa Paren las Rotativas.

Pero el cronograma electoral ya estaba en marcha. El gobernador -en este caso Sergio Uñac- es el único que tiene potestad de fijar la fecha de las elecciones. Eligió el 14 de mayo. Y la situación se extendió aún más por la medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia y la posterior inhabilitación del pocitano.

El Tribunal Electoral Provincial entendió oportuno aplicar otro desdoblamiento. Hubo elecciones -casi municipales, aunque sin ese nombre formal- el 14 de mayo. Los sanjuaninos eligieron diputados provinciales, diputados departamentales, intendentes y concejales. Cuatro categorías. En julio, votaron por la conducción provincial.

Si bien hubo un par de semanas más de cercanía con la fecha de asunción de nuevas autoridades, que será el 10 de diciembre. No varió la preocupación opositora. Ahora, con los resultados conocidos en los departamentos y en la provincia, la transición está en marcha.

Este diario anticipó que Orrego traza el nuevo organigrama del Estado sanjuanino desde el 17 de julio con ayuda de los equipos técnicos. Después de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) del 13 de agosto habrá novedades respecto a las figuras de su Gabinete.

La transición a nivel macro provincial es “correcta”. Así lo definieron fuentes del entorno de Orrego. Ya hubo reunión entre electos y salientes. El 26 de julio, Uñac recibió al diputado nacional. Comunicaron que habrá “diálogo permanente” hasta el día D. “Asumí el compromiso de asegurar una transición ordenada como merecen los sanjuaninos”, dijo el peronista. La reunión fue para “coordinar el plan de transición gubernamental en el que trabajaremos junto a nuestros equipos”, dijo el hombre de Juntos por el Cambio. Hablaron de la Fiesta Nacional del Sol y de la Vuelta a San Juan.

De momento, fuentes calificadas del Gobierno provincial informaron que ya hubo contactos técnicos. El orreguismo está en fase de capacitación de los directores administrativos.Son los que desembarcarán primero para tener datos numéricos sobre las carteras: ingresos, egresos, cantidad de empleados, inversiones, programas.

En los departamentos la situación es diferente. No necesariamente entre opositores, sino también entre gobiernos de un mismo frente. El caso paradigmático es Angaco. El saliente Carlos Maza Peze y el entrante José Castro pertenecen a la coalición uñaquista Vamos San Juan. Pero tienen rivalidades de larga data que actualmente repercuten en la transición.

La situación decantó en la incomunicación. El intendente electo, Castro, dijo a este diario "hasta el día de hoy no hemos logrado diálogo, ni ser recibidos, ni empezar el proceso de transición. Seguiremos insistiendo para lograr la transferencia de datos". El jefe comunal que entrará en funciones estimó que, en el futuro inmediato, no habrá progreso en ese sentido. Designará a personas de confianza para que se pongan en contacto con el bloquista Maza Pezé.

En el medio, hubo una polémica. El intendente hizo 28 nombramientos. Es decir, 28 pases a planta permanente en la municipalidad. Salió en el Boletín Oficial. Castro fue salomónico: “Los vamos a bajar”. "Vamos a llevar adelante un planteo administrativo y judicial. Vamos a bajar los 28 nombramientos", dijo. Y aseguró que no se trata de empleados municipales, sino de “punteros políticos".

Otro distrito donde hay complicaciones es Sarmiento. Hasta el 14 de mayo había sido una de las tierras prometidas del peronismo sanjuanino. Entró en competencia el ministro de Gobierno, Alberto Hensel, que ya había sido cuatro veces intendente y era considerado una ficha segura para la contienda electoral. No obstante, no tuvo el respaldo vecinal. El ganador -que pegó el batacazo- fue un empresario minero, del ámbito de la cal, Alfredo Castro, de Cambia San Juan.

El electo no es afín a los medios de comunicación. Tampoco a dar pistas de su equipo de trabajo. Está en proceso de conocer el departamento y las áreas municipales. En conversaciones de café con colaboradores, Castro apeló al discurso de achique del Estado. También dijo que “vamos a pedir informes y balances” y que, de ser necesario, habrá denuncias formales a la gestión de Mario Martín si hay inconsistencias. Asimismo, mencionó que “cualquier medida que tomemos u obra que hagamos se va a notar porque hace años que no se hace nada”.

En Rawson, la transición es hermética. Sólo hubo fotos en redes sociales. El intendente electo, el secretario de Seguridad Carlos Munisaga, tuvo la primera reunión formal con Rubén García. En un primer momento dijo que iba a ayudar al jefe comunal a terminar el mandato de la mejor manera posible. Todo indica que sostiene esa lógica. Ante consultas periodísticas, no habló de dificultades o problemas. Más bien hizo lo contrario. Pero sin dar datos.

Sobre su Gabinete, hay nombres que suenan para determinados puestos. Al igual que en otros casos, Munisaga no desmintió ni descartó que el ex giojista Sebastián Chirino vaya a la Secretaría de Gobierno. En tanto, Cristina Ramos García podría ir al área de Juventud y Sebastián Zamora a prensa.

En Capital, Emilio Baistrocchi tomó comunicación con la electa Susana Laciar ni bien reconoció la derrota. La mujer de Producción y Trabajo le devolvió la llamada al otro día. La transición formal ya arrancó y se profundizará después del 13 de agosto. Laciar lo tiene en mente desde que ganó.

El 22 de junio lo dijo en el streaming de Tiempo, Off the record: "Tuvimos una sola reunión la semana pasada entre la agenda de su gestión y mi agenda legislativa. Estamos enfocados en la campaña a gobernador de Orrego. Fue una reunión corta, protocolar. Para empezar estos diálogos porque necesito información, algunos datos que no están a la mano de cualquier vecino ni de esta candidata electa. Después de la elección a gobernador nos vamos a encontrar con esos datos”.