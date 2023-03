La sugestiva foto de convivencia política de los Fabianes en medio de la campaña

El coequiper de Marcelo Orrego celebró la invitación con un mensaje: "Acompañé al intendente de Chimbas Fabián Gramajo en la fiesta de Carnaval. Otro San Juan es posible donde prime el diálogo a pesar de pertenecer a diferentes sectores políticos. Gracias Fabián por la invitación, es un honor para mí participar de esta fiesta arraigada en el corazón de los chimberos y de los sanjuaninos", posteó Martín.

Desde la Municipalidad de Chimbas también enviaron las fotos de los dos intendentes codo a codo. Y ampliada: en la imagen de las sillas de primera fila se juntaron el frenterenovadorista Franco Aranda y su esposa Alejandra Cáneva (que iría con el sello del massismo a disputarle Capital a Emilio Baistrocchi), el asesor letrado de Gobierno y candidato a intendente de Capital Carlos Lorenzo; el intendente angaquero Carlos Maza Pezé; y la concejal de Chimbas que aspira a suceder a su marido, Daniela Rodríguez de Gramajo.

Fabián Martin, vicepresidente del partido Producción y Trabajo, también difundió un reel de Facebook donde se lo vio a los besos y abrazos con Rodríguez que a la postre es la vicepresidenta del PJ provincial. De uno y otro lado se esmeraron por no esconder y más bien destacar que hubo contacto directo entre oficialismo y oposición.

Gramajo y Martín comparten una misma realidad: jefes comunales fuertes, que no pueden repetir en sus comunas y que todavía no muestran su juego electoral, a la vez que sonaron siempre como potables candidatos a gobernador, de espacios antagónicos. Mientras para el rivadaviense desde que Orrego presentó sus aspiraciones parece haber quedado sellado su destino de postularse a vice, el chimbero coquetea con la intriga, sin decir aun a qué cargo se anotará oficialmente.

En la foto junto a los Gramajo no apareció Andrés Chanampa, el bloquista que le pelea el cetro a la primera dama Rodríguez dentro del frente oficialista, pero estuvo disfrutando de la comparsa, porque lo hizo saber a través de su cuenta de Instagram. No obstante, el intendente y el diputado compartieron escenario este lunes en un acto que encabezó Sergio Uñac en Chimbas.

Tan decidora imagen no pasó desapercibida para el miembro del gabinete uñaquista Francisco Guevara, que es candidato a intendente de Rivadavia y aprovechó para criticar a Martin: "Mientras está de carnaval, en el departamento no hay salas velatorias, los vecinos no tienen donde despedir a sus seres queridos", disparó en declaraciones a Radio Sarmiento. Analizó que "el intendente debería quedarse más en Rivadavia y por lo menos, replicar algo así acá. No tenemos fiesta departamental que motorice a la actividad cultural. Hasta el10 de diciembre es intendente y hay muchas problemáticas que no han sido resultas. En Rivadavia no tenemos infraestructura, no tenemos centro cultural, un anfiteatro o un polideportivo".