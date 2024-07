La recuperación del barrio "tomado" y con ubicación top en San Juan va por vía judicial o consensuada

Al pasar por la cuadra de Las Heras entre Córdoba y Central, son llamativas esas casas construidas en madera, con sus techos a dos aguas. No parecen de San Juan. Son vestigios de aquella época cuando funcionaban los trenes y allí vivían los empleados con sus familias, por eso se lo conoce al complejo como "Villa Ferroviaria". El tren desapareció y las casas quedaron, y son protagonistas de un tironeo de muchos años entre los actuales habitantes y la Municipalidad de la Capital que los reclama para darles uso, convirtiéndolas en un "polo gastronómico". Las gestiones se continúan en el gobierno de Susana Laciar, que está buscando una salida a este viejo dilema, por vía judicial o consensuada.

WhatsApp Image 2024-07-18 at 12.49.34 (1).jpeg

En los predios que lograron recuperarse a lo largo de varias gestiones se crearon oficinas municipales y espacios verdes, pero la gran batalla se da con el proyecto central de armar en toda la manzana, utilizando esas pintorescas construcciones, un complejo de restaurantes que atraiga el turismo. Y que complemente el eje atractivo que integran el Teatro del Bicentenario, el Centro Cívico, el Parque de Mayo y el Centro de Convenciones, entre otros que comparten esa emblemática zona. Ese plan fue presentado así por el ex intendente Emilio Baistrocchi y Laciar tiene intenciones de continuar en esa línea.

WhatsApp Image 2024-07-18 at 12.49.33 (3).jpeg

El asunto llegó a la Corte de Justicia sanjuanina, de la que esperan novedades en Capital que todavía no llegan. "Faltan las resoluciones en tercera instancia para determinar justamente la titularidad. Nosotros continuamos la gestión y la defensa de la titularidad de esos terrenos", dijo la intendenta Laciar a Tiempo de San Juan.

No obstante, la jefa comunal buscará en paralelo una salida consensuada, que ha surtido efecto en el pasado, en contados casos. "También hay que charlar con los propietarios, ver qué solución encontramos viable para ellos y viable para ese punto, que es neurálgico. Frente al Teatro Bicentenario, una ciudad que crece, una ciudad que puede en esos puntos ofrecer una oferta cultural, gastronómica, comercial", destacó la jefa comunal.

WhatsApp Image 2024-07-18 at 12.49.15 (1).jpeg En octubre de 2022, durante el gobierno de Emilio Baistrocchi, se logró desocupar el último lote, en la esquina de Córdoba y Las Heras. Son cinco las propiedades recuperadas dentro de la manzana que viene en puja desde hace años entre los "ocupantes ilegales" y el Municipio de Capital. Durante la gestión de Marcelo Lima se pudieron recuperar dos, en la esquina de Las Heras y Avenida Ignacio de la Roza, pero fue mediante órdenes de desalojo judiciales. Allí se instalaron oficinas de la Policía Comunal y del sistema de estacionamiento ECO.

Laciar opinó sobre esta idea de hacer este polo gastronómico del que hablaban en la otra gestión, de restaurantes y servicios concesionados por el municipio. "Sería importante, porque tenés enfrente todo un circuito turístico-cultural. Entonces, si esto lo acompañamos con una oferta para los visitantes, sería bueno. Esto, en tanto y en cuanto podamos recuperar, hablar con la posibilidad o la definición jurídica-legal, para poder charlar con los habitantes", valoró.

En la Justicia el asunto no avanza mucho. "Quizás el recambio de gestión es lo que por ahí demora un poco la definición", opinó la jefa comunal.

El año pasado, el equipo legal del Municipio informó que este tironeo se tramita históricamente tanto en tribunales provinciales como federales y que hay fallos que le dan la razón al Estado Municipal en primera y segunda instancia, a la vez que se espera una resolución de la Corte de Justicia local para que sea todo tratado en jurisdicción provincial. Se contaban alrededor de 12 causas federales y la Corte de Justicia de San Juan debía ratificar o rechazar las sentencias de primera y segunda instancia de manera de absorber la competencia y que quedara desplazada la federal.

WhatsApp Image 2024-07-18 at 12.49.34 (2).jpeg

Primero, el diálogo

¿Cuántas casas son las que queda por recuperar? Laciar dijo que son unas 15. Y con algunos de los residentes las autoridades tienen más diálogo que con otros, que están más enfocados en la estrategia judicial.

En el municipio evitan hablar de desalojos. Según dijo el jefe de Gabinete de Capital, César Aguilar, "no se pretende que sea un desalojo para nada, por supuesto. Tenemos que contemplar las necesidades de cada uno. Una vez resuelto el tema judicial, veremos el tema social".

Y Laciar fue enfática: "Más allá de una resolución judicial, nosotros ponemos siempre el diálogo primero". Y agregó "hay que analizar todas las alternativas", al buscar el acuerdo con los vecinos. Esto no es un dato menor, porque en años anteriores hubo propuestas vinculadas al traslado de estas familias a barrios del IPV.

La intendenta aseguró que también está abierto el diálogo con el Gobierno de la Provincia para pedir la asistencia que se considere necesaria en este ambicioso plan de armar el polo gastronómico.

Embed - La pintoresca Villa Ferroviaria que la Municipalidad de la Capital busca recuperar

¿Y la Nación? Aguilar analizó que "después con la inversión también habría que hablar un poco con todos, porque si la Nación sigue con la postura de no a la obra pública, tendríamos que ver como dice Milei, que dice no hay plata, pero hay el PPP, que es la participación público-privada. Todo tiene que ver con todo. Veremos qué pasa más adelante cuando las cosas estén resueltas".

Laciar acotó que "sí dejar en claro primero que la meta es cumplimentar con lo que surja de la instancia judicial. Si hay una instancia judicial, nosotros somos absolutamente respetuosos de esa instancia. Porque no podemos poner un estado de incertidumbre hoy a quienes están viviendo, adelantándonos con una resolución que no está dentro de nuestra competencia. Es una resolución judicial que, terminada la instancia, nosotros la respetaremos, sea cual sea el resultado. Cuando se terminen las instancias, recién ahí podemos decir para no generar un estado de incertidumbre frente a algo que está en litigio".