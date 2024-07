La proyección nacional de Kicillof tomó forma con dos sanjuaninos

El massismo, por su parte, decidió no asistir al evento, argumentando que no querían ser "rehenes de ningún tironeo interno". No obstante, hubo una participación simbólica del Frente Renovador con la presencia del intendente de Navarro, Facundo Diz.

"Algunos pensaran que estamos para recordar el pasado. Si vinimos tantos es porque estamos para construir el futuro", expresó el gobernador bonaerense. Antes de que empiece hablar llegó a escucharse entre la militancia el cántico "hay que bancar a Kicillof...". Entre los presentes, estuvieron el tres veces gobernador de San Juan, José Luis Gioja -que tiene línea directa con el exministro de Economía- y el parlamentario del Mercosur por la provincia, Matías Sotomayor, que forma parte de los equipos técnicos del armado nacional que dirigen Carlos Bianco y Andrés Larroque.

El exgobernador sanjuanino y el parlamentario forman parte del grupo de dirigentes del interior que respaldan la candidatura de Kicillof a presidente del Partido Justicialista nacional y luego a presidente en el 2027. Este diario adelantó que ambos, junto a organizaciones locales, impulsarán al bonaerense en la provincia.