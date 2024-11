La primera respuesta de la sanjuanina más allegada a Cristina Kirchner

En primera persona Cristina Kirchner: "Como no se bancan que una mujer tenga razón, hacen lo que hicieron hoy en Comodoro Py"

La exabogada de Fernández de Kirchner y actual legisladora porteña, Graciana Peñafort , reaccionó en su cuenta de X. La letrada sanjuanina retuiteó una publicación de @franalverja: "La de proscribir dirigentes del peronismo ya la probaron y no funcionó, eh".

graciana peñafort cristina fernandez kirchner.jpg

Graciana Peñafort es una reconocida abogada que milita desde hace muchos años en el kirchnerismo. Es una dirigenta de extrema confianza de Cristina Kirchner, a quien defendió en varias causas, y ocupó la dirección de Asuntos Jurídicos del Senado. Actualmente, es legisladora porteña del bloque Unión por la Patria.

Repercusiones en San Juan

A favor, sorprendidos, en contra y molestia fueron parte de las repercusiones que se dieron en la órbita política local. Algunos se manejaron con mayor cautela, y otros pusieron en valor la importancia que reviste que la Justicia se maneje de manera independiente en torno a los intereses políticos de turnos. Persecución y farsa señalaron desde el espacio que lidera Cristina Fernández.

José Luis Gioja – referente justicialista

“Creo que es un fallo absolutamente insólito, un fallo que ya estaba predeterminado. Creo que es la expresión de la politiquería que un sector de la Justicia hace. Es una expresión de esa politiquería. Están proscribiendo al peronismo, no a Cristina. Toda nuestra solidaridad para con ella. Al peronismo lo intentan proscribir.

Siempre hay esperanza que alguien en la Corte ponga las cosas en su lugar. Yo digo como ex funcionario y orgulloso exgobernador de la provincia. Es una dirección nacional y la acusan a ella como presidenta. Todos los que saben dicen que hay jefe de gabinete, ministros, secretarios. Hay más personas. Además de lo que se le acusa está comprobado que no es así. Me parece que es un acto de injustica, de venganza y toda esta cosa que en definitiva los argentinos nos vamos a liberar”.

Walberto Allende – referente justicialista

“Me parece que quedaron afuera funcionarios con más responsabilidad antes de llegar a la Presidencia. Esto genera un fuerte impacto en el peronismo. Es un fallo histórico, pero también en esto la Justicia no ha medido de la misma manera otros hechos, como en el caso Macri y la “Causa Correo”. No se midió con la misma vara. Han pasado tantos años, es tan lento esto, y se agiliza cuando se acercan los años electorales y esto no le hace bien a la democracia”.

Mauricio Ibarra – referente justicialista

“Hay que ser respetuosos de la opinión de la Justicia, más allá de las consideraciones de carácter político, o de que Cristina no tenga vinculación con los hechos que se denuncian”.

José Peluc – referente libertario

“La Justicia está actuando independientemente, dictaminando independientemente lo que la Argentina necesita. Lo importante es que las cosas queden claras, lo que se hace y lo que no se hace. Este gobierno no hace lobby con la política”.

Marcelo Arancibia – referente del GEN

“Con mucha satisfacción lo recibimos. Ella tiene la garantía constitucional, hasta que la sentencia no quede firme no cumple esa condena ni queda inhabilitada para cargos electivos, pero para la sociedad es una satisfacción que alguien que ha tenido el respaldo popular para ocupar el más importante cargo haya sido condenada por corrupción.

Quienes quieren meter la política en la causa judicial es el krichnerismo, que necesita crear la persecución mediática. Ha sorteado distintas instancias judiciales, se han producido pruebas, tuvo la posibilidad de defenderse. Seguro irá a la Corte, es un recurso extraordinario. Se le han respetado todas las garantías, por lo tanto, no hay ninguna persecución. Lo que se ha demostrado es que ha habido corrupción”

Rodolfo Colombo – referente de Actuar y Juntos por el Cambio

“La verdad es que son dos sensaciones. Por un lado, la Justicia tuvo su decisión y no se puede hablar de que no hubo defensa. Fueron 13 años de investigación, dos fiscales y llegar a esta sentencia de cámara, muy cerca de una realidad que puede terminar en lo que dice la misma sentencia da tranquilidad frente a aquellos que cometen actos de corrupción.

Por otro lado, la otra sensación, es que otro presidente viniendo del peronismo está condenado. Siendo un partido tan importante es una imagen que no es la que tenemos que dar como argentinos”

Alejandra Leonardo – referente de la UCR

“Como abogada respeto mucho las decisiones judiciales y si se ha llegado a esta confirmación del fallo debe ser que hay mérito suficiente para ello.

Es lamentable que estemos en esta situación con alguien que ha presidido el país, y que sigue erigiéndose en baluartes de ideologías. La verdad que es muy triste tener funcionarios en esa condición”.

Eduardo Castro - referente de la UCR

“Hay que ser respetuosos de los tiempos de la Justicia. Para algunos les parece que llega tarde o para otros que no está plenamente justificado. Entiendo que habrá una apelación, pero es importante que la Justicia funcione. Tenemos que confiar que un conjunto de jueces ha advertido el incumplimiento de deberes de funcionarios y la comisión de algún delito, y conforme a eso han resuelto.

La Justicia tiene que ser independiente y desde ese lugar si hay apelación resolverá la Corte Suprema de Justicia”.

Cristian Jurado - referente de la Izquierda

"Mi opinión desde el MST en el Frente de Izquierda Unidad es que rechazamos la nueva condena a CFK, de esta "Justicia", funcional al poder político de turno. El caso Vialidad y la corrupción de todos los gobiernos, incluido éste, deberían ir a una comisión investigadora independiente, compuesta por personalidades intachables, como por ejemplo Pérez Esquivel. Para mi esa es la única forma de llegar a la verdad.

Además, los jueces y fiscales deberían ser elegidos por voto popular y tener mandatos limitados, no vitalicios, única forma de tener una Justicia realmente independiente. Y en cuanto al proyecto de "ficha limpia" para proscribir opositores, puede dar cátedra Mauricio Macri, uno de los campeones de la impunidad".