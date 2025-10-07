martes 7 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Narcotráfico

La Policía Federal ya detuvo a Machado, y lo dejó listo para extraditarlo a Estados Unidos

Fred Machado, reclamado por la justicia norteamericana para juzgarlo por narcotráfico y lavado de dinero, ya fue retirado de su prisión domicliaria para ser extraditado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El empresario Federico "Fred" Machado fue detenido por la Policía Federal Argentina este martes por la tarde en su casa de Viedma, en el marco del operativo para hacer efectiva su extradición a los Estados Unidos, donde debe ser juzgado por narcotráfico y fraude. El operativo se concretó horas después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firme el pedido de la justicia norteamericana.

Lee además
jose luis espert reconocio haber cobrado 200.000 dolares de una empresa vinculada a fred machado, pero no por la campana
Video

José Luis Espert reconoció haber cobrado 200.000 dólares de una empresa vinculada a Fred Machado, pero no por la campaña
fred machado hablo tras el escandalo con el diputado nacional: la cagada de espert fue haberme negado
La palabra más esperada

Fred Machado habló tras el escándalo con el diputado nacional: "La cagada de Espert fue haberme negado"

Efectivos de la Policía Federal ingresaron al domicilio del empresario, ubicado en el kilómetro 20 de la ruta provincial N°1 que une Viedma con el balneario El Cóndor, para proceder a su arresto y posterior traslado al juzgado.

La primicia fue confirmada desde el lugar por la periodista Caro Fernández, de Splendid AM 990, quien se encontraba en las afueras de la propiedad al momento en que llegaron los agentes federales.

"Estoy acá en el kilómetro 20, en la puerta de la casa de Federico Machado. Llegó la gente de la Policía Federal, nos pidió que saliéramos, y están adentro, lo van a detener, lo van a llevar al juzgado", informó la cronista.

La detención de Machado era inminente luego de que este mismo martes el máximo tribunal del país rechazara los últimos recursos de su defensa y ratificara la decisión del Juzgado Federal de Neuquén de conceder la extradición a Estados Unidos para que sea juzgado por cinco cargos, entre ellos asociación ilícita para poseer y distribuir cocaína.

Temas
Seguí leyendo

La Corte Suprema de Justicia habilitó la extradición de Fred Machado a Estados Unidos

Nación aprobó la extradición de Fred Machado, tras el fallo de la Corte Suprema

Quién es Fred Machado, el narcotraficante al que relacionan con José Luis Espert

Milei le contestó a un opositor en la calle: "...así puteás un poco más"

Revés para el gobierno en Tribunales: Santilli no puede reemplazar a Espert

Panorama más complicado: imputaron a José Luis Espert por lavado de dinero

Las cinco claves del Presupuesto Provincial 2026: el foco en viviendas, nuevas obras energéticas y algunas perlitas

Por San Juan fortifica su campaña territorial en Rawson, Chimbas y Pocito: las razones

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
en el inta san juan sigue la crisis y los empleados pagan el combustible con plata de sus bolsillos
Escenario

En el INTA San Juan sigue la crisis y los empleados pagan el combustible con plata de sus bolsillos

Por Miriam Walter

Las Más Leídas

Imágenes ilustrativas
Aberrante

Un hombre abusó de una mujer en un colectivo en el microcentro: no lo pueden identificar porque da otro DNI

Carla Yamanouchi, una sanjuanina de sangre japonesa en París. 
Personajes sanjuaninos

De las semitas y el vivero de San Juan a las pasarelas de París: Carla Yamanouchi, la diseñadora que transforma kimonos

Mientras sigue avanzando en La Voz Argentina, Jaime Muñoz sufrió un duro golpe debido al fallecimiento de su abuelo. video
Conmovidos

El doloroso momento de Jaime Muñoz, mientras avanza en La Voz Argentina: "Dioscidencia"

De izquierda a derecha: Rodolfo Javier Pirri (44), Gustavo Maldonado (47), Matías Gramajo Sánchez (35), Gustavo Mengual (42) y Miguel Antonio Gramajo (58)
Con prisión domiciliaria

Empleados infieles y algo más: acusan a la banda de los "roba combustible"

Abuso en un colectivo en el microcentro: el presunto atacante está detenido y ya fue identificado
Capital

Abuso en un colectivo en el microcentro: el presunto atacante está detenido y ya fue identificado

Te Puede Interesar

La defensa de Panchito Velázquez aseguró que la denuncia es un escrache enorme
Impacto y polémica

La defensa de "Panchito" Velázquez aseguró que la denuncia es "un escrache enorme"

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Juan se prepara para celebrar una nueva edición de su concurso más emblemático: la Cata San Juan de Vinos, el más antiguo del país.
Concurso nacional

San Juan se prepara para su gran Cata de Vinos, con récord de muestras y un espacio para pensar el futuro del sector

Marcelo Orrego expuso sobre el futuro del cobre en la revolución energética global
En Buenos Aires

Marcelo Orrego expuso sobre el futuro del cobre en la revolución energética global

Imagen ilustrativa. 
Incendio

Fuego y susto en el Médano de Oro: explotó un transformador y varias familias debieron evacuar

Adelante la fiscal de impugnación Silvina Gerarduzzi, en el medio el defensor oficial Carlos Fleury y el condenado Arroyo.
Tribunales

Revés judicial para uno de los condenados en la causa de una joven prostituida por su madre