martes 23 de septiembre 2025

La particular caravana de empleados judiciales sanjuaninos de Villa Tacú a Punta Negra

La Unión Judicial de San Juan se plegó a una movilización nacional. "Buscamos un piso de salarios y de derechos en todo el país", dijo el secretario General, Sebastián López.

Por Fernando Ortiz
La Federación Judicial Argentina (FJA) convocó para el martes 23 de septiembre a una Caravana Federal por la Negociación Colectiva Judicial, con el objetivo de exigir un ámbito de negociación paritaria nacional, salarios dignos y condiciones de trabajo justas para todos los judiciales del país.

La medida se llevó a cabo en los tribunales superiores de cada provincia y en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tras ser resuelta en el último Plenario Nacional de Trabajadores Judiciales.

En San Juan, el secretario general de la Unión Judicial, Sebastián López, explicó a Tiempo: “Es una medida nacional, convocada por la Federación Judicial Argentina por la Negociación Colectiva Nacional. Buscamos un piso de salarios y de derechos en todo el país. Actualmente existe una desigualdad muy grande entre los poderes judiciales de las distintas provincias. También se pretende concientizar sobre la lucha por los convenios colectivos en nuestro sector”.

Debido a las características locales, en San Juan la caravana adoptó un recorrido particular, que se desarrolló desde Villa Tacú hasta Punta Negra, reuniendo a trabajadores judiciales de la provincia en apoyo a la iniciativa nacional.

