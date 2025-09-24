miércoles 24 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Elecciones

La oposición a Lucero ganó los departamentos de Económicas y Sociología de la Facultad de Sociales

En el primer departamento se impuso Sandra Di Martino. Ganó por amplia diferencia ante el candidato del Decanato, Pablo Giugni. En el segundo, ganó Paloma Chousal ante Victoria Galoviche.

Por Fernando Ortiz
image

La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan vivió este miércoles una nueva jornada electoral para definir a las autoridades de sus seis departamentos. Tras la contundente reelección del decano Marcelo Lucero en los comicios generales de junio, llegó el turno de la renovación en las direcciones de cada carrera. Y, aunque la mayoría de las áreas no presentó competencia interna, dos contiendas encendieron el interés de toda la comunidad: Ciencias Económicas y Sociología.

Lee además
el capital en juego en la designacion del fiscal general: 615 empleados, designaciones y munequeo electoral
Justicia

El capital en juego en la designación del Fiscal General: 615 empleados, designaciones y muñequeo electoral
Karina Milei y Juan Manuel López
Interpelación

Diputado no quiere citar a Karina Milei porque "se comunica con mucha dificultad"

En Ciencias Económicas, considerado el bastión de la oposición al actual decanato, la lista contraria a Lucero volvió a imponerse con holgura. La actual vicedirectora Sandra Di Martino derrotó por 84 votos a 28 al candidato oficialista Pablo Giugni, consolidando así el control opositor en ese estratégico departamento.

La otra pulseada se dio en Sociología, donde también triunfó la oposición. Paloma Chousal logró imponerse a Victoria Galoviche, confirmando el revés para el espacio que responde al decano.

En el resto de los departamentos la jornada transcurrió sin sorpresas, con listas únicas afines al oficialismo que fueron oficializadas sin disputa. Así quedaron los nuevos directores:

  • Trabajo Social: Mariana Audicio (directora) y Diego Tello (vicedirector).

  • Ciencias Políticas: Dalmiro Inojosa Bravo (director) e Isabel Sánchez (vicedirectora).

  • Ciencias de la Comunicación: Graciela Marcet Maurin (directora) y Nadia Escales Olivera (vicedirectora).

  • Ciencias Jurídicas: Romina López Galoviche (directora) e Iván Cokljat Radi (vicedirector).

Con estos resultados, la Facultad de Ciencias Sociales cierra un capítulo electoral que deja al decano Lucero con mayoría en las direcciones, pero con el peso simbólico de dos departamentos clave –Económicas y Sociología– en manos opositoras.

Seguí leyendo

La visita de Andino expuso otra vez la grieta peronista en Calingasta: el versus entre Castañeda y Carbajal

El peronismo quiere destituir a Guillermo Francos: qué pasa si lo consigue

Atentado a CFK: piden la absolución del jefe de "La banda de los copitos"

El nuevo "Che Milei" de Cristina Kirchner tras el acuerdo con Estados Unidos

La razón detrás del particular recorrido de la caravana de empleados judiciales en San Juan

Georgieva, tras el encuentro con Milei: "En el camino correcto"

Unificaron la Causa Libra: mirá en manos de qué juez quedó

Sergio Uñac, entre los senadores con mayor patrimonio, tras declarar casi $600.000.000

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un famoso fiscal sanjuanino que concursa para fiscal general denuncio que le falsificaron la firma para afiliarlo a un partido
Revuelo

Un famoso fiscal sanjuanino que concursa para fiscal General denunció que le falsificaron la firma para afiliarlo a un partido

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Está embarazada y la grabaron dándole patadas a su hijo en Chimbas: el 102 le quitó los hijos
Importante

Está embarazada y la grabaron dándole patadas a su hijo en Chimbas: el 102 le quitó los hijos

No somos asesinos de perros: el descargo de la familia Bretillot tras el caso que conmociona a Santa Lucía
Descargo

"No somos asesinos de perros": el descargo de la familia Bretillot tras el caso que conmociona a Santa Lucía

Escalofriante: así hablaba Lara, una de las tres víctimas, dos meses antes de ser asesinada
En una entrevista

Escalofriante: así hablaba Lara, una de las tres víctimas, dos meses antes de ser asesinada

Alertan por ráfagas de viento de hasta 80 km/h para varios departamentos de San Juan
Pronóstico

Alertan por ráfagas de viento de hasta 80 km/h para varios departamentos de San Juan

Imagen ilustrativa
Ataque a un uniformado

Robaron en la casa de un policía sanjuanino y se llevaron su pistola y municiones

Te Puede Interesar

El capital en juego en la designación del Fiscal General: 615 empleados, designaciones y muñequeo electoral
Justicia

El capital en juego en la designación del Fiscal General: 615 empleados, designaciones y muñequeo electoral

Por Natalia Caballero
Este es el barra de San Martín que fue detenido por la disputa que encarnan dos facciones de la hinchada
Complicado

Este es el barra de San Martín que fue detenido por la disputa que encarnan dos facciones de la hinchada

BAMV Fest llega a Cuyo: el festival de videoclips más grande de Latinoamérica desembarca en San Juan
Evento

BAMV Fest llega a Cuyo: el festival de videoclips más grande de Latinoamérica desembarca en San Juan

El hecho delictivo ocurrió en este conocido colegio de Angaco.
Ladrones desalmados

Un ladrón se llevó $622.000 de la dirección de un colegio de Angaco sin ejercer violencia

La visita de Andino expuso otra vez la grieta peronista en Calingasta: el versus entre Castañeda y Carbajal
Interna

La visita de Andino expuso otra vez la grieta peronista en Calingasta: el versus entre Castañeda y Carbajal