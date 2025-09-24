La oposición a Lucero ganó los departamentos de Económicas y Sociología de la Facultad de Sociales

La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan vivió este miércoles una nueva jornada electoral para definir a las autoridades de sus seis departamentos. Tras la contundente reelección del decano Marcelo Lucero en los comicios generales de junio, llegó el turno de la renovación en las direcciones de cada carrera. Y, aunque la mayoría de las áreas no presentó competencia interna, dos contiendas encendieron el interés de toda la comunidad: Ciencias Económicas y Sociología .

En Ciencias Económicas , considerado el bastión de la oposición al actual decanato, la lista contraria a Lucero volvió a imponerse con holgura. La actual vicedirectora Sandra Di Martino derrotó por 84 votos a 28 al candidato oficialista Pablo Giugni , consolidando así el control opositor en ese estratégico departamento.

La otra pulseada se dio en Sociología, donde también triunfó la oposición. Paloma Chousal logró imponerse a Victoria Galoviche, confirmando el revés para el espacio que responde al decano.

En el resto de los departamentos la jornada transcurrió sin sorpresas, con listas únicas afines al oficialismo que fueron oficializadas sin disputa. Así quedaron los nuevos directores:

Trabajo Social: Mariana Audicio (directora) y Diego Tello (vicedirector).

Ciencias Políticas: Dalmiro Inojosa Bravo (director) e Isabel Sánchez (vicedirectora).

Ciencias de la Comunicación: Graciela Marcet Maurin (directora) y Nadia Escales Olivera (vicedirectora).

Ciencias Jurídicas: Romina López Galoviche (directora) e Iván Cokljat Radi (vicedirector).

Con estos resultados, la Facultad de Ciencias Sociales cierra un capítulo electoral que deja al decano Lucero con mayoría en las direcciones, pero con el peso simbólico de dos departamentos clave –Económicas y Sociología– en manos opositoras.