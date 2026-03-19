viernes 20 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Poder Judicial

La megacausa de expropiaciones, paralizada: a 8 meses de la condena en el juicio, aún no hay tribunal para revisar las casaciones

Con las inhibiciones de los miembros de la Corte de Justicia, el cuerpo que debe analizar los planteos de las defensas será uno especial porque estará compuesto por jueces inferiores y hasta por un listado de conjueces de abogados litigantes, aprobados por Acordada, en caso de que no sean suficientes los magistrados. Sin embargo, el proceso presenta demoras y la definición parecería lejana.

Por Luz Ochoa
image

A pesar de que transcurrieron 8 meses de la sentencia dictada en el histórico juicio por expropiaciones en San Juan, el expediente todavía no llegó a la instancia de revisión y la megacausa recayó una vez más en el ciclo de frenos y trabas. Es que los recursos de casación presentados por las defensas de los condenados siguen sin tribunal que los analice por las dificultades para conformarlo y, como consecuencia, la resolución definitiva de un proceso que ya acumula más de 15 años desde el inicio de la investigación parecería más que lejana.

Lee además
historico fallo: dura pena de carcel a graffigna, alday y compania, que no podran salir de san juan y devolveran una multimillonaria suma de dinero
Expropiaciones

Histórico fallo: dura pena de cárcel a Graffigna, Alday y compañía, que no podrán salir de San Juan y devolverán una multimillonaria suma de dinero
por que no quedaron presos los condenados por el escandalo de expropiaciones y como sigue la causa
Sin prisión preventiva

Por qué no quedaron presos los condenados por el escándalo de expropiaciones y cómo sigue la causa

La demora es clave porque la sentencia del tribunal de juicio aún no está firme y entre las condenas dispuestas hay penas de prisión efectiva, entre ellas la que recayó sobre el abogado Santiago Graffigna (7 años y 8 meses) y otros integrantes de la asociación ilícita que operó con maniobras fraudulentas en el sistema de expropiaciones de la provincia, para alzarse con millones de las arcas del Estado.

El juicio oral concluyó con el fallo del tribunal integrado por Silvina Rosso de Balanza, Martín Heredia Zaldo y Matías Parrón. Tras esa resolución, las defensas de los condenados interpusieron recursos de casación, un mecanismo previsto para revisar si la sentencia presenta errores jurídicos, aplicación incorrecta de la ley o graves defectos procesales.

El recurso de casación fue presentado ante el mismo tribunal que dictó la sentencia y fue éste el que concedió que el expediente se elevara a la Corte de Justicia, dado que la causa se rige por el Sistema Inquisitivo y, por ello, el máximo órgano judicial actúa como tribunal de casación. Sin embargo, los ministros de la Corte se inhibieron a participar y se desencadenó un procedimiento para conformar el tribunal especial que aún no ha tenido éxito.

Guillermo De Sanctis, quien cuando era Fiscal de Estado fue una de las figuras que impulsó la investigación como querellante, fue el caso más evidente de las inhibiciones de los ministros. Durante los primeros años del expediente se pronunció públicamente sobre la responsabilidad de los sospechosos, lo que implica un interés directo en el resultado del proceso y lo obliga a apartarse.

Una situación similar se dio con Adriana García Nieto, quien intervino en etapas previas de la causa cuando se desempeñaba como funcionaria de la Asesoría Letrada del Gobierno de San Juan y emitió dictámenes en el sumario al Tribunal de Tasaciones. Por ese antecedente, incluso antes de su llegada a la Corte, había sido recusada por el propio Graffigna.

También se apartó Marcelo Lima, ya que su hermano, Walter Lima -fallecido- fue quien realizó la denuncia penal original en representación del Gobierno provincial cuando era funcionario de la Secretaría General de la Gobernación durante la gestión de José Luis Gioja. A su vez, los ministros Juan José Victoria y Daniel Olivares Yapur (actual presidente de la Corte) se inhibieron al reconocer vínculos de amistad con algunas de las personas implicadas en el expediente.

Frente a la “imposibilidad absoluta de integración del tribunal natural”, la legislación provincial prevé mecanismos para garantizar que la causa tenga revisión judicial. La Constitución de San Juan y la Ley Orgánica del Poder Judicial establecen que, cuando los integrantes del tribunal no pueden intervenir, debe aplicarse un sistema de subrogancias. Primero se recurre a magistrados de tribunales inferiores, como los son los jueces de cámaras o de instancias inferiores, para completar la integración.

Si incluso así no se logra conformar el tribunal, la normativa habilita la designación de conjueces, abogados que integran un listado previamente aprobado por la Corte y que pueden ser convocados para actuar en estos casos excepcionales. En la práctica, la ley prevé que se forme un tribunal con miembros del Tribunal de Impugnación y, si persistieran las inhibiciones, se podría avanzar hacia la conformación de un tribunal especial integrado por conjueces sorteados del listado oficial, el cual se renueva todos los años y queda formalizado a través de una Acordada de la Corte.

Por el momento, se desconocen en qué estado se encuentra la búsqueda del tribunal y qué jueces decidieron apartarse. Las fuentes confirmaron que, en todo el tiempo transcurrido, es decir, desde el 4 de julio de 2025, cuando se conoció el veredicto, y desde el 4 de agosto del mismo año, cuando se conocieron los fundamentos, no hubo ninguna otra novedad en el caso, salvo la no conformación del tribunal.

La falta de integración de este cuerpo de casación vuelve a colocar a la megacausa de las expropiaciones en un escenario de demoras que ya caracterizó gran parte de su historia judicial. Antes de llegar a juicio, el expediente que se originó en 2010 permaneció más de 15 años en investigación y fue recién entonces en 2025 cuando se obtuvo una primera sentencia condenatoria que, hasta hoy, sigue sin quedar firme.

Temas
Seguí leyendo

Milei viajó a Hungría para participar de un foro conservador y reforzar su perfil internacional

Milei cerró el Foro del NOA en Tucumán con críticas al gobierno anterior antes de viajar a Hungría

Provincias Unidas protestó por la salida del país de la OMS: "No puede decidirse sin el Congreso"

Causa Cuadernos: Centeno se negó a declarar y abrió una nueva pulseada en el tribunal

El ataque iraní a un centro de distribución de gas qatarí provoca pérdidas anuales de 20.000 millones

La dirigencia sanjuanina dijo presente en el relanzamiento del PRO a nivel nacional

Tras el acto del PRO, los libertarios llenaron las redes sociales de memes

Diputados exigen explicaciones al Gobierno por el aumento en la tasa de suicidios

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Karina Milei junto a Lorena Villaverde
Congreso

Acosada por denuncias y embargos, una diputada libertaria es desplazada de un cargo clave

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El primer informe oficial dice que los caños del Acueducto Gran Tulum no sirven: son para cloacas y desagües y pueden ser tóxicos
BOMBA

El primer informe oficial dice que los caños del Acueducto Gran Tulum no sirven: son para cloacas y desagües y pueden ser tóxicos

Brutal ataque a un prestamista: lo agredieron a ladrillazos en la cabeza, quedó en coma y sospechan de una venganza video
Atentado criminal en Chimbas

Brutal ataque a un prestamista: lo agredieron a ladrillazos en la cabeza, quedó en coma y sospechan de una venganza

La distribuidora de Santa Lucía en la que se produjo el robo millonario durante la madrugada de este jueves.
Esta madrugada

Entraron a una distribuidora de Santa Lucía y se llevaron más de $270.000.000

Imagen ilustrativa
Golpe millonario

Su hija se fue de viaje, ella se quedó a cuidarle su casa en Capital y le robaron $12.000.000

Tras su mal uso, harán una prueba piloto para cuidar la Pampa del Leoncito.
En Calingasta

La Pampa del Leoncito, bajo la lupa: harán una prueba piloto para su control este finde largo

Te Puede Interesar

La megacausa de expropiaciones, paralizada: a 8 meses de la condena en el juicio, aún no hay tribunal para revisar las casaciones
Poder Judicial

La megacausa de expropiaciones, paralizada: a 8 meses de la condena en el juicio, aún no hay tribunal para revisar las casaciones

Por Luz Ochoa
Evelyn Esquivel
Cuarto Intermedio

Tragedia vial de Evelyn Esquivel: incriminarán a los dos amigos que iban con ella

(Ilustrativa) video
Tiempo pregunta

Seis años del inicio de la cuarentena en la Argentina, ¿cuál fue la locura más grande que hicieron los sanjuaninos?

Se armó el peladazo en Trinidad: buena convocatoria para probar papas y fernet gratis en un comercio sanjuanino
Fotos

Se armó el "peladazo" en Trinidad: buena convocatoria para probar papas y fernet gratis en un comercio sanjuanino

Macarena Cantero, la ahora detenida.
Caso Cantero

El caso que arrincona a la presunta estafadora: promesas de cargos en la Justicia Federal hasta por $7.000.000