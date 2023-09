La guerra continúa en Rawson: por pedido de concejales giojistas, interpelaron al Secretario de Servicios

https://graph.facebook.com/v8.0/oembed_post?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fconcejorawson%2Fvideos%2F962383311497488&access_token=EAAGZAH4sEtVABO2uihJ5HXYBBIl7lArwPFOUfG5YFiOZAsDVilY8SqN9fSiilxSGqDsCr6fs73zBm8gjhCTjfKuoxxdkZBWF9RCyMpnTzAZC3W1IcAHlyZAOZCjyfNZAFTKPBCP9uUZBTkkaNKO8dDP88ieb4tPyyk44Gc5RTOzV2ZAZBYBH8RbxY66t1d20rNXT63f8qTm2uHu0UKDKhF En vivo compartimos interpelación al Secretario de Servicios Alfredo Castro. Publicado por Concejo Deliberante de Rawson San Juan en Lunes, 18 de septiembre de 2023

"Bueno Castro, tenés la palabra", siguió Salvadó y arrancó el Secretario de Servicios a responder las dudas ante la mirada atenta de los concejales. Castro dio información de proyectos presentados, de obras iniciadas y de problemas para llevar adelante correctamente la recolección de residuos. Según pudo saber este diario, las respuestas no dejaron conformes a los legisladores municipales, quienes esperaban tener documentación respaldatoria de cada uno de los puntos desgranados por Castro.

La primera pregunta tuvo que ver con la situación de los vecinos del Médano de Oro, que no tienen conexión a la red de agua potable. Según dijo Castro, la obra que solucionaría la vida de los habitantes de dicha localidad productiva no se pudo hacer por falta de presupuesto. El funcionario del gabinete de García detalló cómo se da el abastecimiento de agua potable a los vecinos, que se distribuye con camiones tanque. Continuaron debatiendo sobre los hornos de ladrillo en calle Putaendo, que afectarían el medio ambiente. Allí hubo un cruce con los legisladores porque Castro dijo que cuando quiso acceder a información asentada en un expediente del Concejo, no se la dieron porque "no estaban trabajando".

castrodos.jpg Alfredo Castro, en un acto en Rawson.

Uno de los temas más importantes fue el de la limpieza. La edil del PRO, Verónica Benedetto, preguntó sobre los camiones destinados a recolección de basura. Castro indicó que tienen 63 camiones destinados a cumplir esta labor en todo el departamento y que no pueden contratar más porque el Concejo no les aprobó el Presupuesto 2023. "Les ampliamos los recursos dos veces" y "prioridades", respondió ante el palito la concejal.

Uno de los últimos ítems abordados fue la descarga de líquidos cloacales. El Secretario de Medio Ambiente y Servicios aseguró que todos los días desagotan los pozos de entre 14 y 20 viviendas no conectadas a la red de cloacas. Hubo ida y vuelta por dónde se descargan los líquidos, según los concejales afectando el medio ambiente porque no se hace en Cerrillo Barboza. "Me están preguntando y repreguntando dando vueltas sobre lo mismo", alcanzó a decir Castro visiblemente cansado de las preguntas.

Ahora los concejales deberán decidir qué pasará tras la interpelación. Los caminos son dos e implican hacerle lugar o no al pedido de juicio político. Resta analizar también si vale la pena el desgaste a menos de tres meses del cambio de gestión, que quedará en manos del actual secretario de Seguridad, Carlos Munisaga.